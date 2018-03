Il Toro gioca bene un tempo, poi si ferma: 3-0 per la Roma

90’+5: risultato finale: Roma-Torino 2-0.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

90’+3: GOL! contropiede fulminante per la Roma. Palla a Pellegrini, che fulmina Sirigu.

88′: Belotti passivamente anticipato da Manolas su uno degli ultimo acuti granata. Azione di nessun rilievo, ma che mostra chiaramente la persistente vena negativa del Gallo…

80′: esce Acquah, entra Edera.

73′: GOL! Palla a campanile, prolungata di testa verso l’area granata. Micidiale spaccata di De Rossi che batte Sirigu. Silent check del Var, che giudica il capitano giallorosso in posizione regolare.

70′: esce l’infortunato De Silvestri, entra Barreca.

69′: tocco corto di Nainggolan per l’accorrente Florenzi, la cui battuta di prima termina alta di poco.

68′: esce Iago Falque, visibilmente contrariato. Entra Niang.

67′: ennesima punizione di Kolarov, toccano in molti, palla sul fondo.

63′: botta di Kolarov dalla linea di fondo, salva Sirigu.

60′: cross corto di Kolarov su azione di rimessa. Nessuno tocca.

56′: GOL! Sugli sviluppi di un corneri controcross di Florenzi, e un Manolas troppo libero, di testa, non sbaglia.

55′: Under per Nainggolan, che da favorevolissima posizione a centro area perde il tempo per la battura a rete.

53′: tiro da fuori di Nainggolan, nessun problema per Sirigu.

49′: splendida progressione sulla sinistra di Berenguer, il cui tocco al centro viene intercettato un attimo prima di arrivare a Belotti.

48′: testa di Schick, para Sirigu.

47′: punizione di Kolarov, torre di Under, Florenzi da fuori. Palla deviata in angolo.

45’+1: fine del primo tempo. Risultato parziale: Roma-Torino 0-0.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

43′: errore di De Rossi, bomba di Acquah, Alisson respinge.

42′: corner di Under, il decimo per la Roma. Blocca Sirigu.

41′: lungo batti e ribatti a cavallo dei sedici metri granata, un po’ all’insegna del “tutti giù per terra”. Alla fine ha la peggio Acquah, che resta a terra ma rialza senza conseguenze.

40′: punizione di Kolarov, nessuna tocca, palla sul fondo.

38′: ottavo e nono corner per la Roma. senza esito.

36′: ammonito Ansaldi.

34′: splendido tocco di giustezza di Iago Falque sul secondo palo, splendida parata di Alisson.

32′: Under intercetta un imprudente rinvio di Moretti. Tiro d’istinto, deviato in angolo.

31′: percussione di Iago Falque sulla destra, la palla filtra per Baselli il cui tiro, da due passi, viene contrato all’ultimo istante…

29′: punizione di Under, cross di Florenzi, nessun problema per Sirigu.

25′: bel cross di Iago Falque sugli sviluppi di una rimessa laterale. Troppo alto per Berenguer.

24′: le squadre tirano il fiato dopo il vivace avvio.

20′: Iago Falque riceve molto pericolosamente da dietro, ma perde il tempo per puntare a rete consentendo il recupero alla difesa giallorossa.

19′: seconda uscita dalla propria area di Alisson per intervenire di testa, in questo caso su Belotti.

18′: bomba di Ansaldi dai venti metri, alta.

17′: punizione di Berenguer, la difesa romanista rimedia in angolo. Rientrato Acquah.

16′: goffo intervento di Manolas su Acquah, che rimane a terra poi viene portato a bordo campo per qualche soccorso.

15′: quarto corner per la Roma, senza esito.

14′: palla lunga di Iago Falque per Belotti che non ci arriva.

11′: punizione di Kolarov, anche in questo caso ribatte la barriera.

9′: punizione di Iago Falque, ribatte la barriera.

8′: ammonito De Rossi per fallo a stroncare una pericolosa avanzata di Baselli.

7′: corner di Kolarov, ribattuto.

6′: Alisson esce dalla propria area per anticipare, di testa, una pericolosa proiezione di Iago Falque.

4′: lancio di De Rossi per Schick. Troppo lungo.

2′: doppio corner per la Roma. Nessun pericolo per Sirigu.

Il primo minuto di silenzio della Serie A per Davide Astori. Sugli schermi, immagini del funerale…

Dopo lutto e rinvii della scorsa domenica, Roma e Torino guidano il ritorno alla serie A giocata. Squadre con il lutto al braccio.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’