Battuta l’Atalanta, Juve prima a +4

90’+3: risultato finale: Juventus-Atalanta 2-0.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

90′: tre minuti di recupero.

81′: GOL! Da Higuain a Matuidi, che in diagonale batte Berisha. Segue una minirissa, che porta all’ammonizione di Benatia e De Roon.

80′: punizione di Pjanic, ribatte la barriera.

79′: espulso Mancini per somma di ammonizioni, dopo un fallo su Chiellini.

78′: esce Douglas Costa, entra Barzagli.

73′: pericolosa pressione prolungata dell’Atalanta.

67′: slalom di Dybala e tiro. Respinge Berisha; sugli sviluppi la palla perviene a Pjanic, che calcia alto.

64′: progressione palla al piede di Douglas Costa, bel diagonale, la palla scheggia il secondo palo.

62′: esce Mandzukic, entra Alex Sandro.

54′: punizione atalantina con pericolosa traiettoria, ed è addirittura Higuain a deviare in angolo di testa nella propria area…

51′: esce Lichtsteiner, entra De Sciglio.

50′: corner di Ilicic, testa di Mancini. Fuori di un soffio.

49′: diagonale di Dybala, para Berisha.

45’+0: fine del primo tempo. Risultato parziale: Juventus-Atalanta 1-0.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

43′: bomba di Higuain, di poco a lato.

39′: Higuain tocca in profondità per Dybala. Berisha para il tiro del numero 10 bianconero, che viene peraltro sorpreso in leggera posizione di fuorigioco; ma la combinazione argentina ricorda il capolavoro di Wembley.

29′: GOL! Azione di rimessa della Juve. Douglas Costa porta palla e cede a Higuain, che entra in area e centra la rete avversaria con un secco diagonale.

27′: ancora Atalanta in avanti e Juventus in difficoltà.

22′: corner di Gomez, senza esito.

18′: corner di Pjanic, batte a rete Matuidi e Cristante si immola a deviare con il corpo.

17′: inattesa pressione atalantina sulla Juve, che fatica a uscire dalla propria area.

10′: Mandzukic centra molto bene per Douglas Costa, che non trova però il tempo per girare a rete.

7′: testa di Chiellini su cross di Douglas Costa, palla alta.

4′: dialogo stretto in area atalatina tra Higuain e Dybala, che termina a terra. Poche proteste.

3′: tentativo di Gomez da buona posizione. Palla molto alta.

Se la Juve vince va a più quattro sul Napoli, a parità di partite giocate. Occasione imperdibile; per l’occasione, Buffon in campo dal primo minuto.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’