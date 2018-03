Torino-Fiorentina: cronaca live (0-0)

30′: scocca la mezz’ora. Taccuino sguarnito. Il Toro non attacca, ma contiene se non altro la Fiorentina.

23′: ammonito Iago Falque per fallo su Biraghi.

18′: si viene nel frattempo a sapere che il “secondo” rigore era stato decretato non per il precedente episodio, bensì per un fallo di mano in area di De Silvestri del quale si era accorso solo il Var, che aveva avvisato l’arbitro. L’ammonizione in questione no è dunque per Moretti, bensì per l’appunto per De Silvestri.

16′: punizione per la Fiorentina dai pressi del vertice dell’area a sinistra di Sirigu. Batte bene Biraghi, palla di poco alta.

14′: tira Veretout, para Sirigu.

13′: Gavillucci di nuovo al Var. Non se ne colgono le ragioni. INCREDIBILE! Si torna indietro al calcio di rigore…. Viene anche ammonito Moretti.

11′: tiro di Biraghi da sinistra dopo bella azione corale della Fiorentina. Palla fuori.

8′: non è calcio di rigore.

7′: rigore per la Fiorentina per atterramento di Simeone da parte di Moretti. Si attende la conferma del Var. Arbitro al monitor.

6′: Belotti prova a dar fastidio in scivolata a Sportiello, che deve frettolosamente sbarazzarsi della sfera.

4′: prova il Toro a prendere l’iniziativa, ma non riesce a superare la metacampo.

1′: avvio favorevole alla Fiorentina, ma senza tiri a rete.

Nuovo collegamento dallo stadio. Il ricordo di Davide Astori:

Nel ricordo di Davide Astori, il Toro prova a tornare a fare punti dopo tre sconfitte consecutive. Pronta al Maratona al ricordo del Capitano viola; per il resto, aria di contestazione.

