Emilia e Romagna: storia di un’annessione al Piemonte e di un plebiscito

«Plebiscito». Termine che nell’uso comune sta a cavallo tra “consultazione elettorale” e “voto a senso unico”. Destino di un tipo di chiamata alle urne che storicamente è stato caratterizzato da quelle che ai tempi della Guerra Fredda si chiamavano maggioranze bulgare. Nella storia del Risorgimento italiano, plebisciti furono le consultazioni degli elettori per le annessioni dei vari nuovi territori. In Emilia e in Romagna (così come in Toscana), essi non furono preceduti da una campagna militare di conquista. Ma la strada per giungervi non fu certo priva di ostacoli…

La situazione dell’Italia Centrale nel 1859

Ricordiamo brevemente che, due anni prima dell’Unità d’Italia, il territorio delle attuali regioni dell’Italia Centrale è diviso nei seguenti Stati:

il Ducato di Parma e Piacenza, sul territorio quasi esattamente corrispondente alle odierne province omonime;

il Ducato di Modena e Reggio, anche in questo caso sul territorio quasi esattamente corrispondente alle attuali province omonime (a questi due stati spesso si fa complessivamente riferimento col termine “Ducati Padani”);

il Granducato di Toscana, su un territorio corrispondente all’attuale Regione Toscana.

lo Stato Pontificio, che possiede il resto dell’attuale Regione Emilia-Romagna, nonché – sempre con le eccezioni del caso – il territorio delle attuali Regioni Umbria, Marche e Lazio.

Nei primi tre casi, per il momento non vi è nulla da aggiungere, giacché ciò che stiamo per raccontare interessa Ducati Padani e Granducato di Toscana nella loro interezza. Tutto diverso nel caso dello Stato Pontificio, che, in questo senso, appare attraverso da un’assai netta linea di demarcazione, corrispondente del resto ai suoi confini interni.

Con la riforma del 1850, papa Pio IX ha infatti dato luogo a una divisione amministrativa di primo livello che così organizza i suoi possedimenti:

Circondario di Roma;

I Legazione (Romagne);

II Legazione (Marche);

III Legazione (Umbria);

IV Legazione (Marittima e Campagna).

In questo caso, l’omonimia con le attuali regioni è particolarmente ingannatrice. Si pensi ad esempio che Rieti fa parte dell’Umbria, mentre Orvieto fa parte del Circondario di Roma, nucleo dell’attuale Regione Lazio. Per quel che qui ci interessa, però, è fondamentale il confine tra la I e la II Legazione. Si tratta infatti della linea di demarcazione cui accennavamo poco fa: al di qua di essa, il potere papale appare fermamente determinato a difendere e riaffermare se stesso; al di là, i fermenti antipontifici troveranno scarsissima opposizione.

L’armistizio di Villafranca

Il 12 luglio 1859, Francia e Austria firmano l’armistizio di Villafranca. Colpo di freno e fine della diplomazia, giacché pone fine alla Seconda Guerra d’Indipendenza deludendo le aspettative di Torino sul Veneto e soddisfacendo soltanto quelle sulla Lombardia (anche in questo caso peraltro con un aspetto poco simpatico per Cavour & C.: l’Austria cede la Lombardia alla Francia, e quest’ultima la gira al Regno di Sardegna). Tra le altre clausole, però, l’armistizio di Villafranca – come ratificato dal successivo Trattato di Zurigo del 10 novembre 1859 – prevede il ritiro dell’Austria dai Ducati Padani. Nella delusione generale per la mancata annessione del Veneto – per la quale sarà necessario attendere il 1866 – il Piemonte si consola dunque guardando al di là del Po: il ritiro austriaco è infatti prodromo all’annessione dell’Italia Centrale al Regno di Sardegna, alla quale la diplomazia sabauda sta lavorando da tempo, giocando sulla debolezza delle dinastie che potrebbero essere restaurate a Parma e a Modena, nonché sulla viscerale avversione che a Bologna e dintorni impera ormai nei confronti del governo papale.

Luigi Carlo Farini

Come spessissimo nella storia, il rapporto tra gli Stati è strettamente figlio del rapporto tra singoli personaggi. In questo caso, due nomi su tutti: Luigi Carlo Farini e Bettino Ricasoli. Il primo sarà regista delle vicende dell’Emilia e della Romagna; il secondo, di quelle della Toscana. Le notevoli differenze che si riscontrano nella gestione dei plebisciti sugli opposti versanti dell’Appennino saranno non a caso conseguenza non soltanto di rivalità tra i rispettivi movimenti locali, bensì anche delle notevoli differenze tra i due personaggi: in altre parole, tra i palesi orientamenti autocratici “con tendenze da pascià” di Ricasoli e l’efficiente fedeltà di Farini alle direttive impartitegli da Cavour.

Sarebbe stato del resto difficile trovare personaggio più idoneo e fedele a tale causa, di quanto lo fosse Luigi Carlo Farini. Nasce nel 1812 a Russi, presso Ravenna, figlio del farmacista del Paese. Prima ancora di iscriversi, ad appena sedici anni, alla Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna, aderisce alla carboneria antipapale. L’11 febbraio 1830, mentre al Teatro Contavalli assiste alla rappresentazione della Francesca da Rimini di Silvio Pellico, urla: “Viva l’Italia, abbasso i tiranni”, impresa che gli frutta l’immediata espulsione dall’Ateneo, al quale peraltro sarà presto riammesso. Nel 1831 partecipa ai moti carbonari, senza che ciò gli procuri ulteriori problemi con la giustizia. Nel 1832 si laurea in Medicina e nel 1833 si sposa. Dal 1834 sarà medico condotto in varie località della Romagna e delle Marche (tra le quali la sua Russi), senza dimenticare la causa insurrezionale, ma scindendo quest’ultima dai suoi doveri d’ufficio quando sarà chiamato a prestare le proprie cure ai Carabinieri pontifici, piuttosto che alle truppe austriache.

Partecipa ai nuovi moti del 1843, e questa volta la cosa non sfugge alle Autorità. Costretto all’esilio, si trasferisce in Toscana, poi a Parigi, indi nuovamente in Toscana, prima a Lucca poi a Firenze. Ivi il Governo sfrutta le sue competenze mediche affidandogli vari studi di sanità, ma intanto Farini ha scritto il Manifesto delle popolazioni dello Stato Romano ei Principi e ai popoli d’Europa, che diverrà noto come il Manifesto di Rimini e che non gli procura certo simpatie a Roma… Nondimeno, Farini può usufruire dell’amnistia concessa da Pio IX nel 1846; due anni dopo è eletto deputato nel primo parlamento dello Stato Pontificio e presiede il Supremo Consiglio di Stato per le Legazioni, esperienza che gli tornerà utilissima negli anni a venire…. Parallelamente, lavora a una lega doganale tra Stato Pontificio, Toscana e Regno di Sardegna, la quale curiosamente lascerebbe fuori i ducati padani… .

Per uno strano paradosso, l’ex rivoluzionario cade vittima di una rivoluzione. Farini non aderisce infatti alla Repubblica Romana del 1849, viene quindi destituito e fugge a Firenze e di qui a Torino. Tornato ai suoi incarichi istituzionali dopo la restaurazione del papa, viene però nuovamente destituito, stavolta dal governo pontificio. Torna quindi a Firenze e di qui, nel dicembre 1850, si trasferisce finalmente a Torino, dove il suo esilio è stato preparato dall’amico Massimo d’Azeglio.

Nel frattempo, Farini ha intrapreso la scrittura della Storia dello Stato Romano dal 1815 al 1850, che sarà pubblicata in quello stato anno. Pur non avendo aderito – come visto – alla Repubblica Romana, Farini attinge a piene mani dal pensiero di Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini per significare il disagio dei sudditi del papa:

E’ noto al mondo che noi fummo per molti secoli governati dalla Chiesa negli ordini temporali con quei speciali modi di assoluta autorità, coi quali essa governa gli ordini spirituali; onde avvenne che in mezzo alla luce del secolo decimonono qua regnassero le tenebre del medio evo, l’incivilimento fosse combattuto spesso con aperta guerra, sempre colla forza d’inerzia, e che persino fosse delitto per noi il sentirci e chiamarci Italiani.

Nello stesso anno, Farini definisce il Regno di Sardegna come “Un’oasi di pace, un paradiso di benessere e di libertà”. In tale oasi Farini trascorre quasi tutti gli anni Cinquanta, alternando brevi incarichi politici con lunghi soggiorni a Saluggia, dove è stato raggiunto dall’anziana madre.

Modena e Parma: Farini governatore e dittatore

Sono i già citati riflessi padani dell’armistizio di Villafranca e del conseguente trattato di Zurigo a determinare il grande balzo in avanti di Luigi Carlo Farini e, per il suo tramite, dell’espansionismo sabaudo in Emilia e in Romagna. Il 19 giugno 1859, prima ancora dell’armistizio, Farini assume la carica di governatore del Ducato di Modena e Reggio: indubbiamente il più tenero tra i territori padani, stretto tra la più prestigiosa tradizione del Ducato di Parma e Piacenza da un lato, e il retrivo autoritarismo papale dall’altro; e non a caso, del resto, meta di una rilevante emigrazione politicamente moderata proprio da Torino, che di fatto rappresenta per Farini un prezioso bagaglio di risorse umane. Il 27 luglio, il governatore si trasforma in dittatore – cosa che gli procura velati accostamenti con Maximilian de Robespierre –, e meno di un mese dopo, il 18 agosto, assume il medesimo titolo nel Ducato di Parma e Piacenza. I tempi sono maturi per il breve, ma grandissimo balzo verso Bologna.

La Legazione delle Romagne

Qui, come abbiamo già accennato, i problemi sono completamente diversi. Non la capitale di piccoli ducati, inevitabilmente o quasi destinati ad essere annessi a questo o a quel più potente vicino, bensì una e vera e propria intrusione tra i più preziosi possedimenti papali. Seconda città dello Stato Pontificio, e capoluogo della Legazione delle Romagne, Bologna vanta peraltro una rassicurante distanza da Roma, il che – lo sappiamo già – obbliga al papa a fare i conti con le sue scarse risorse militari. Non a caso, in Bologna la stabilità del governo pontificio è di fatto dipendente dalle protezione delle truppe austriache, che lo difendono dalle insidie del solido movimento antipapale alimentato – tra l’altro – dall’enorme tradizione culturale di una città sede della più antica università europea. Partiti gli austriaci in esecuzione degli accordi che un mese dopo porteranno all’armistizio di Villafranca, il 12 giugno 1859 al Cardinale Legato mons. Giuseppe Milesi Piloni Ferretti non resta che scegliere la via dell’esilio.

In Bologna, viene costituita una giunta provvisoria capeggiata da Gioacchino Napoleone Pepoli, i cui nomi di battesimo non erano certo scelti a caso: figlio di Letizia Murat, aveva dunque come nonni materni Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte, nonché Napoleone Bonaparte come zio. Esponente insomma del persistente influsso della famiglia del Primo Console nelle vicende italiane, con la certezza dunque, per gli innovatori bolognesi, di trovare in lui un solido baluardo dell’anticlericalismo.

Per altro verso, nello stesso giorno del suo insediamento, Pepoli emana un proclama nel quale senza mezzi termini espone il proprio orientamento politico-diplomatico:

«Cittadini! […]

Le nostre cure sono già rivolte al nobile e doveroso intento che vi proponete: ed appena costituiti in potere, ci siamo indirizzati al Magnanimo Re di Piemonte e ne abbiamo invocata la dittatura: pegno efficace di ordine, unione e vittoria».

Il Magnanimo Re in questione non se lo fa certo dire due volte. In primissima battuta, il 14 luglio, viene inviato a Bologna Massimo d’Azeglio, che già in ottobre viene sostituito da Leonetto Cipriani. Quest’ultimo, però, ha la sfortuna di incorrere nelle antipatie di un personaggio che sarebbe poco definire autorevole. Il Governo di Torino, tra un avvicendamento e l’altro di dittatori, ha infatti ben presenti le problematiche militari delle terre che si va annettendo. Il 3 settembre, è stata costituita una Lega Militare dell’Italia centrale, allo scopo di organizzare secondo il modello sabaudo le truppe degli Stati di prossima annessione . Comandante della Lega viene nominato il generale Manfredo Fanti, che, nativo di Carpi, sarà ottimo propheta in patria guadagnandosi sul campo il futuro ruolo di primo Ministro della Guerra dell’Italia Unita. Nondimeno, alla già nota perizia di Fanti si sente il bisogno di affiancare una figura ausiliaria di medio-basso profilo. La scelta cade su un generale nizzardo che brilla per la sua scarsa esperienza, la sua scarsa notorietà e soprattutto la sua scarsa attitudine alle imprese avventate. Si chiama Giuseppe Garibaldi, e, con la sua proverbiale schiettezza, ricorderà nelle sue memorie che Leonetto Cipriani andava schiodato dalla sua poltrona, «colle buone o colle cattive». Molto meglio, al suo posto, Luigi Carlo Farini, «Uomo d’intelligenza superiore e di cuore italiano», nonché disposto ad agire «secondo l’aura che soffierebbe dal Piemonte.

Il 6 novembre 1859, Luigi Carlo Farini aggiunge ai due pregressi titoli dittatoriali il titolo di Governatore delle Romagne. A Bologna, viene accolto per l’appunto da Manfredo Fanti e dallo stesso Giuseppe Garibaldi, il quale, per significargli meglio il proprio ruolo chiave recitato in relazione alla sua nomina, dà immediatamente adito a un furibondo litigio. «Non molta fiducia m’aveva ispirato come amico personale», e «Non agiva meco in buona fede», sosterrà poi l’Eroe dei due Mondi. Esemplare scissione tra opinioni personali e ragion di Stato, oppure mera garibaldina volubilità…?

La nascita dell’Emilia-Romagna

Di certo, Farini saprà ben destreggiarsi e coesistere con lo spessore di tanto personaggio. Ventiquattro soli giorni dopo il suo insediamento, emana il fondamentale decreto del 30 novembre 1859, il quale statuisce che «i separati e le rispettive amministrazioni centrali delle Provincie Modenesi e Parmensi, e delle Romagne saranno soppresse il giorno 8 del prossimo Dicembre». Per la prima e unica volta, le regioni storiche dell’Emilia e della Romagna vengono fuse in un’unica entità amministrativa : in altre parole, è l’atto di nascita della moderna Regione Emilia-Romagna. Se è vero che nel frattempo Farini, comandando a Modena poi anche a Piacenza, si era rivestito di qualche «esteriorità ducale», e che qualcuno lo chiamava “eccellenza” o addirittura “maestà” , tutto ciò assomiglia non poco a un’unificazione personale di regni…

Di lì in poi, gli eventi si succedono a ritmo incalzante. Sul piano amministrativo, e sul ben più delicato fronte bolognese, Farini gestisce intelligentemente la transizione al nuovo ordinamento con un metodo che i cultori di storia felsinea hanno definito intermedio tra la sostanziale continuità della rivoluzione giacobina del 1796 e la palingenesi della liberazione partigiana del 1945. Partiti i vertici del governo pontificio, restano come sempre in carica i ruoli di base della Pubblica Amministrazione, i quali gestiscono la transizione senza assumersene la responsabilità politica. Una gradualità molto saggia, ma eccessivamente prudente agli occhi delle ceti illuminati bolognesi, i quali – dal momento che si decide tutto da Torino – hanno l’impressione di trovarsi di fronte a un dirigismo troppo poco riformista. In altre parole: di fronte alla stessa zuppa di prima. Ma, piuttosto cher veder tornare il papa, sarebbero disposti ad accettare questo ed altro….

Il punto di vista del papa

Se tutto ciò è vero sul piano amministrativo ed interno, tutt’altra musica suona sul piano politico e internazionale. Su questo fronte, l’abbandono di Bologna da parte del Cardinale Legato non ha infatti alcun significato; in altre parole, non denota affatto una rinuncia da parte pontificia alla sovranità sulle Romagne. Se qualcuno volesse dubitare di ciò, sarà sufficiente che legga il seguente passaggio dell’infuocata enciclica Nullis certe verbis del 19 gennaio 1860:

«Cum autem ex quibusdam imperialis epistolae per commemoratas ephemerides editae verbis timendum Nobis esse censuerimus, ne praedictae Nostrae in Emilia provinciae iam essent considerandae veluti a Pontificia Nostra ditione distractae, idcirco Majestatem Suam Ecclesiae nomine rogavimus, ut etiam proprii ipsius Maiestatis Suae boni utilitatisque intuitu efficeret, ut hujusmodi Noster timor plane evanesceret. Ac paterna illa caritate, qua sempiternae omnium saluti prospicere debemus, in Ipsius mentem revocavimus, ab omnibus districtam aliquando rationem ante Tribunal Christi esse reddendam, et severissimum judicium subeundum, ac propterea cuique enixe curandum ut misericordiae potius quam justitiae effectus experiatur».

La citata epistola imperialis porta la prestigiosa firma di Napoleone III, e contiene nientemeno che l’invito al papa a rinunciare al proprio potere temporale. A lui dunque Pio IX si rivolge in questo passaggio, con toni simili a quelli utilizzati nella medesima enciclica per ricordare la risposta al chiaro invito che Parigi gli formula, affinché il pontefice rinunci al proprio potere temporale:

«Hinc, nulla interposita mora, eidem Imperatori rescribere properavimus, Apostolica animi Nostri libertate clare aperteque declarantes, nullo plane modo Nos posse eius annuere consilio, proptereaquod “insuperabiles praeseferat difficultates, ratione habita Nostrae et Huius Sanctae Sedis dignitatis, Nostrique sancti characteris, atque eiusdem Sedis iurium, quae non ad alicuius familiae successionem, sed ad omnes catholicos pertinent”».

Una presa di posizione quantomai radicale, figlia non soltanto della tradizione, ma anche di ciò che nel frattempo sta accadendo a Bologna. Già il 20 novembre, prima ancora dello storico Decreto di dieci giorni dopo, Farini aveva infatti sancito l’applicazione in Emilia e in Romagna del decreto piemontese per la soppressione dei gesuiti. Indi, il 14 dicembre viene soppressa la Santa Inquisizione. Per non parlare delle leggi Siccardi, che in Piemonte hanno abolito gli storici privilegi del Clero; che a Roma sono state oggetto di un feroce campagna di stampa; e che ora, nel quadro dell’alacre opera di uniformazione legislativa al Regno di Sardegna, stanno per essere applicate anche in territorio ancora formalmente soggetto… alla sovranità pontificia!!!

Una situazione che, vista così, ha veramente dell’incredibile; tutta diversa insomma dagli anestetici riferimenti ai plebisciti che la storiografia fascista e non solo, dedita com’era a “fare gli italiani”, propinò in dosi massicce a generazioni di studenti. Una corda che, del resto, lo stesso governo sabaudo non vuole tirare troppo: c’è sempre da preservare la pace sociale, che non può prescindere da qualche robusto contentino alla vasta opinione pubblica cattolica. Come fare, allora…?

Arrivano i plebisciti

In un primo momento, si pensa di ricorrere alla figura del Vicario Apostolico. In altre parole, il papa dovrebbe accettare che la sua sovranità sia esercitata, in suo nome e per suo conto, da una figura terza. Esiste, per vero, un importante precedente: con il concordato tra Santa Sede e Regno di Sardegna del 24 marzo 1727, papa Benedetto XIII aveva nominato re Carlo Emanuele III suo Vicario Apostolico di alcuni luoghi e feudi del regno. Simmetricamente, Vicario Apostolico dovrebbe essere questa volta re Vittorio Emanuele II. Peccato soltanto che Carlo Emanuele fosse ritenuto dalla Santa Sede «persona[…] pluribus virtutibus et meritis insignita[…], et erga Sanctam Sedem devota[…]», e dunque molto adatta onde «ad Dei salutem salubriter regere et feliciter gubernare»; e che invece Vittorio Emanuele II si sia già buscato da papa Mastai Ferretti ben due scomuniche: una nel 1850 proprio per le famigerate leggi Siccardi, una cinque anni dopo (la terza se la prenderà nel 1870 dopo la conquista di Roma). Ce n’è abbastanza perché Emanuele Marliani, plenipotenziario di Farini a Londra, commenti salacemente: «Il est plus facile che Sa Sainteté nomme le diable son vicaire, que le roi». Da parte sua, Farini nota che il vicariato riguarda il rapporti tra re e pontefice, non i popoli; ai quali dunque mai tale «quistione così astratta e delicata» non potrebbe mai essere sottoposta per mezzo di un plebiscito .

Proprio quest’ultimo, del resto, è il concetto del momento. Giunti a questo punto, per legittimare occupazione ed annessione dei nuovi territori non resta infatti che ricorrere una risorsa che ai governanti dell’epoca appare infima e estrema. Si tratta infatti di quel popolo la cui partecipazione alla politica, allora, è per lo più recentissima, nonché limitata a un suffragio assai ristretto per censo e – ça va sans dire – rigorosamente maschile. Ma, allorquando fa comodo, la base elettorale può essere improvvisamente allargata, salvo poi essere ristretta subito dopo. Nasce così l’idea di sottoporre lo stato di fatto alla ratifica della popolazione, la quale potrà scegliere se confermarlo oppure esprimere la propria preferenza per altre soluzioni (e questo, come tra poco vedremo è un punto estremamente interessante).

Era, del resto, lo stesso Farini ad auspicare una legittimazione popolare del proprio operato. Ora che le alternative scarseggiano, tale sua aspirazione ha più che mai buon gioco, conformemente del resto a quello che avviene contemporaneamente in Toscana, nonché più tardi in Umbria, nelle Marche e nel Regno delle due Sicilie; nonché parallelamente, a Nizza nella Savoia, in questo caso ovviamente non per ratificare l’annessione di nuovi territori al Regno di Sardegna, bensì la loro perdita in favore della Francia.

La decisione definitiva è presa personalmente da Camillo Cavour il 25 febbraio 1860, in barba all’art. 5 dello Statuto Albertino, il quale statuiva: «I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere». Peccato che queste ultime fossero nel frattempo tenute chiuse, in attesa di riaprire a seguito delle elezioni politiche già previste per il 25 e il 26 marzo di quello stesso anno. Proprio tale scadenza elettorale detta i tempi per i plebisciti, che a Bologna e a Firenze vengono pertanto indetti per domenica 11 e lunedì 12 marzo 1860. A parole, Cavour si atteggia come se l’esito della consultazione non fosse per niente ovvio:

«Si la Toscane se prononce pour la conservation de sono autonomie, moyennant la formation d’un état séparé, la Sardaigne non seulement ne s’opposera pas à la réalisation de ce voeu, mais elle contribuera franchement a vaincre les obstacles que cette solution pourrait rencontrer et à prevenir les inconvéniens qui pourrainet en dériver. Elle agira de meme vis-à-vis de la Romagne et des Duchés de Parme et Modène» .

Spesso, il significato delle cose si evince non ciò che si dice, bensì da ciò che non si dice. La consultazione plebiscitaria che va in scena in Emilia e in Romagna domanda agli elettori se questi vogliano optare per una “annessione al Regno di Sardegna”, oppure per un “Regno separato”. Non viene dunque neppure contemplato il ritorno sotto la piena sovranità pontificia (il che delude i nostalgici), né – per altro verso – si fa menzione di una Repubblica (il che delude i pronipoti dei giacobini). Ai nostalgici e ai repubblicani non resterà dunque che l’arma dell’astensione.

Non può mancare però anche qualche importante considerazione a proposito di ciò che invece sulla scheda è stato scritto. Si parla di “annessione” al Regno di Sardegna; in Toscana, dove il plebiscito – come sappiamo – va in scena nei medesimi giorni, si parla invece di “unione”. La differenza terminologica non è punto di mera forma: abbiamo già accennato che, in quel di Firenze, il governo sabaudo non ha potuto contare su un’azione preventiva di uniformazione degli ordinamenti legislativi ed amministrativi quale quella posta in atto da Farini in Emilia e in Romagna. Ciò si spiega non soltanto con le già descritte tendenze autocratiche di Bettino Ricasoli, bensì anche con oggettive considerazioni di carattere storico-giuridico. Nella Legazione delle Romagne, introdurre toto iure l’ordinamento sabaudo era come uscire dal Medioevo; nel Granducato di Toscana, sarebbe stato come ritornarvici. Se, infatti, la legislazione pontificia si caratterizzava per la sua tradizionale e ineluttabile retrivia, la legislazione granducale brillava invece per la sua modernità, simboleggiata dal fatto che, il 30 novembre 1786, il nuovo Codice Leopoldino avesse abolito la pena di morte. Primo caso al mondo di un simile provvedimento; il fatto che ciò abbia avuto luogo prima ancora della Rivoluzione Francese (dove peraltro la ghigliottina ebbe molto spesso a dir la sua…) è un dato di una portata che non si può sottolineare con le parole…. Di tutto ciò, i toscani sono ovviamente molto gelosi. Scrive a Cavour Carlo Bon-Compagni di Mombello, ambasciatore sabaudo a Firenze poi ivi luogotenente, il 25 maggio 1859:

«Quando nascesse l’opinione che noi vogliamo precipitare l’unione, che il Re non attiene la parola data in suo nome di custodire la Toscana come un deposito commesso della sua lealtà, il [suo] prestigio svanirebbe» .

Si opta – a Bologna come a Firenze – per il suffragio universale maschile, nonostante le diffidenze sabaude e il «terribile cimento» dello stesso Farini, che è però ben deciso a difendere anche e soprattutto la propria personale posizione. Intenzione manifestata attraverso una frase che francamente legittima i suoi ricordati accostamenti a Robespierre: «Senza impiccar me e bruciar Parma, Modena e Bologna, qui non tornan né Duchi né Preti».

Votano, dunque, tutti gli uomini di età maggiore di ventun anni. Il suffragio universale all’epoca era cosa assai rara, ma – vista la confessa ricerca di una legittimazione popolare all’annessione – non poteva essere altrimenti. Costume del resto diffuso già in Roma antica: etimologicamente, il termine “plebiscito” significa “consultazione della plebe”. Esso quindi – come notavamo in apertura – fa riferimento alla vastità della base elettorale, e non all’esito della consultazione. Poiché però nei plebisciti dell’età moderna il voto era sempre a senso unico, il termine ha finito per assumere – se non altro nella lingua parlata – il suo significato attuale di maggioranza bulgara…

Tutto quanto detto poc’anzi vale, come visto, per il suffragio maschile. Le donne, com’è noto, dovranno pazientare ancora parecchio tempo…

Impossibile, sulla base delle fonti di cui attualmente si dispone, fornire per l’Emilia-Romagna l’esatto numero degli aventi diritti al voto, o, come si diceva allora, degli «allistati». Anche il numero dei voti per l’annessione viene convenzionalmente arrotondato al migliaio, mentre precisissime sono le altre cifre. Con queste premesse, i risultati della consultazione in Emilia-Romagna sono i seguenti:

AVENTI DIRITTO AL VOTO: 525.000 circa;

AFFLUENZA ALLE URNE: 81 % circa;

VOTI IN FAVORE DELL’ANNESSIONE: 426.000 circa;

VOTI IN FAVORE DEL REGNO SEPARATO: 756

SCHEDE NULLE: 750.

Farini si reca subito a Torino per comunicare al re lo scontato esito della consultazione. Gli entusiastici toni di prammatica sono temperati dalle remore interne di un personaggio che è anticlericale ma anche cattolico, e tenta quindi – con successo – di scansare la temuta scomunica:

«Sire, ho l’onore di deporre nelle mani di Vostra Maestà i documenti legali del suffragio universale dei popoli dell’Emilia.La Maestà Vostra che ne sentì pietosamente le grida di dolore, ne accolga benignamente il pegno di gratitudine e di fede.Appagati ne’ legittimi voti, quei popoli, o Sire, non avranno altro desiderio che quello di ben meritare della Maestà Vostra dell’Italia emulando nelle civili e militari virtù gli altri popoli della Vostra Monarchia costituzionale».

Il primo maggio 1860, re Vittorio Emanuele II si reca in visita ufficiale in Emilia-Romagna, per la prima volta nella sua nuova veste di sovrano. A Bologna il re non nominerà neppure un luogotenente, come invece farà a Firenze , tanto efficiente è stata l’azione uniformatrice di Farini.

Due settimane dopo muore il cardinale Viale Prelà, arcivescovo di Bologna; papa Pio IX non solo si rifiuta di riconoscere lo status quo, ma neppure nomina un successore alla Cattedra di San Petronio. Torino e Roma sono le capitali di due Stati ormai in guerra: in settembre, le truppe sabaude – ampliate con le forze provenienti da Lombardia, Emilia, Romagna e Toscana – entrano nelle Marche e poi in Umbria. Prosegue la conquista dei territori pontifici, senza che il papa si rassegni a scendere a patti con un Regno di Sardegna che sta ormai per divenire Regno d’Italia. Sarà così fino al 20 settembre 1870; anzi, fino all’11 febbraio 1929.

Roberto Codebò

_________________

NOTE