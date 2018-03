Oggi si parla sempre più spesso di start up, e di riflesso anche gli incubatori hanno suscitato le attenzioni di tantissimi giovani imprenditori. Cosa sono? In pratica i suddetti incubatori, noti anche come BIC (Business Innovation Centre), sono strutture e servizi messi a disposizione delle start up: veri e propri centri che assistono le giovani imprese e che le guidano lungo la loro crescita. Come funzionano? Supportano le aziende innovative nel realizzare nel concreto un certo progetto, fungendo da veri e propri acceleratori d’impresa. Stando al Social Innovation Monitor, sviluppato dal Politecnico di Torino, è il Nord Italia a vantare la maggior presenza di incubatori in termini percentuali.

Nord Italia virtuoso nel settore degli incubatori per start up

I dati forniti dal Social Innovation Monitor del Politecnico di Torino hanno chiarito la densità territoriale appartenente agli incubatori e acceleratori di giovani imprese: secondo quanto rilevato, il 60% delle suddette strutture si trova nel Settentrione, il 20% nel Centro Italia e il 18% nel Meridione. Per quanto concerne il Nord, la regione prima in classifica è la Lombardia, la quale ospita il 25% degli incubatori del Nord Italia: seguono la Toscana e l’Emilia Romagna, con una percentuale che in entrambi i casi corrisponde al 9% circa del totale. Qual è la natura di questi incubatori? La maggior parte è gestita da strutture private (60%), mentre quelle finanziate da fondi pubblici si fermano al 15%: infine, il 20% è co-finanziato da privati e Stato.

Start up innovative in Italia: iniziative e fondi disponibili

Nonostante le istituzioni italiane siano parecchio indietro rispetto ad altri paesi europei, al momento sussistono una serie di finanziamenti statali (e non solo) messi a disposizione delle start up. Basti pensare all’iniziativa Smart&Start di Invitalia, orientata allo sviluppo delle start up innovative e tecnologiche, con una serie di contributi a fondo perduto al 20%. Ogni regione, poi, sta al momento sfruttando i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea per il finanziamento delle start up: fondi che vengono coadiuvati in certi casi da ulteriori finanziamenti messi a disposizione dalle casse regionali.

Come si fonda una start up?

Per prima cosa bisogna sviluppare l’idea di un progetto che possa essere considerato innovativo: ovvero colmare un vuoto del mercato usando le nuove tecnologie. Poi bisogna preparare un business plan, utile anche per reperire i finanziamenti necessari per la realizzazione concreta della start up. Arrivati al momento di allestire la sede, è necessario trovare una location adatta e dotarla degli elementi davvero indispensabili, in primis di Internet. I principali provider telefonici generalmente offrono piani specifici per le aziende, con tariffe vantaggiose ed elevata velocità di navigazione: ad esempio, il piano di fibra ottica per il business di Vodafone assicura una navigazione iperveloce.

Da non sottovalutare gli obbligatori adempimenti burocratici, come l’apertura della partita IVA e l’iscrizione al registro delle imprese: due pratiche per le quali è meglio affidarsi a un commercialista.