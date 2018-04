Verso Juve-Real Madrid, Chiellini: «Ramos è il migliore al mondo»

La vittoria contro il Milan è già alle spalle. La Juve si è allenata a Pasqua e si allenerà anche oggi pomeriggio, nel giorno del lunedì dell’Angelo, per preparare la sfida dei quarti di finale contro il Real Madrid. Fra i possibili protagonisti del match dell’Allianz Stadium c’è Giorgio Chiellini. Che, al Mundo Deportivo, ha parlato dei blancos. Soffermandosi su Sergio Ramos: «È normale che i bambini vogliano essere come Cristiano Ronaldo, Messi o Dybala, perché sono loro che provocano le più grandi emozioni con la loro fantasia, ma c’è anche il piacere di fermare un rivale, anticipandolo e vincendo un contrasto. Il problema è che se lo fai nove volte bene e uno sbagliato, provochi una tragedia. Sergio Ramos è il miglior difensore centrale del mondo e sa come giocare le partite che contano davvero. In Spagna c’è Piqué, che è stato molto fortunato a crescere con Puyol. Ora, con Umtiti, formano un coppia di alto livello. Penso che il lavoro del nuovo allenatore li aiuti. Valverde ha trovato un’unità di squadra difensiva che il Barcellona prima non aveva».

E sulla spettacolarità della partita Chiellini, anche con uno sguardo sul possibile futuro del calcio europeo, spiega: «In Europa si andrà verso una Super Lega. Ci vorranno 10, 20 o 30 anni, ma arriverà. Con rispetto per le squadre più piccole, i tifosi della Juventus vogliono affrontare il Real Madrid, United, Barça, PSG. Immaginate una domenica con un Juve-Real, un City-Barça e un Atlético-Liverpool? Sarà necessario armonizzare i campionati locali, ovviamente, ma sarà lo spettacolo più grande del mondo, più del Super Bowl, perché non c’è fenomeno di massa come il calcio. Peccato solo che non ci potrò giocare..».