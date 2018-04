Juventus – Real Madrid: cronaca live (0-1)

45’+1: fine del primo tempo. Risultato parziale: Juventus – Real Madrid 0-1.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

45′: Dybala ammonito per simulazione dopo una caduta in area…

44′: punizione di Dybala, sulla barriera.

38′: Chiellini schiaccia di testa da pochi passi. Palla troppo corta, che dopo una sponda torna sui piedi del numero 3 bianconero senza che questi riesca a spingerla in rete.

36′: terrificante bomba di Kroos dai diciotto metri. La palla si stampa sulla traversa.

33′: insidioso diagonale in area di De Sciglio, che Higuain per pochi centimetri non riesce a deviare a rete in scivolata.

32′: da Modric a Carvajal, che rimane a terra dopo un contrasto con Asamoah giudicato regolare.

30′: scocca la mezz’ora quando la Juventus pare aver momentaneamente esaurito la buona vena dei minuti precedenti.

26′: da Dybala a Khedira a Douglas Costa, che non aggancia in area.

23′: punizione di Dybala da sinistra, Higuain bravo da due passi. Miracolo di Navas.

20′: bella combinazione in area tra Higuain e Dybala. Varane libera.

16′: cross di Marcelo, Buffon in presa alta anticipa Cristiano Ronaldo.

13′: ci prova Bentancur, tiro respinto.

10′: Higuain riceve un bello spiovente in area in ottima posizione, ma la difesa madrilena prevale…

7′: bella triangolazione in area tra Bentancur e Dybala, la cui conclusione è però contrata da Sergio Ramos.

3′: GOL! Isco sfonda sulla sinistra dopo lunga azione. Spietata la girata a rete di Cristiano Ronaldo.

La Juve prova ad avvantaggiarsi in vista del terribile ritorno del Bernabeu. Vendicare la sconfitta di Cardiff è e rimane missione ardua, ma possibile.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’