Non basta Sirigu, il Toro si arrende alla Lazio.

90’+4: risultato finale: Torino-Lazio 0-1.

90′: quattro minuti di recupero.

90′: punizione di Ljajic, alta.

88′: tocco di Murgia a rete, di poco a lato.

83′: combinazione volante tra Leiva e Milinkovic-Savic, il cui tiro di prima intenzione termina fuori di un soffio.

81′: il Toro tenta l’assedio finale.

76′: esce Rincon, entra Niang.

71′: Caicedo in diagonale, ancora una prodezza di Sirigu.

64′: bel cross di Iago Falque, libera la difesa.

63′: ancora Caicedo di potenza. Tenta di superare Sirigu con un pallonetto ma sbaglia la misura.

62′: esce Edera, entra Iago Falque.

61′: Caicedo da ottima posizione non riesce a tirare.

59′: nuovamente Ljajic dalla bandierina, senza esito.

58′: corner di Ljajic, palla nuovamente in angolo.

56′: GOL! per l’ennesima volta Luis Alberto, e questa volta il suo cross trova pronto Milinkovic-Savic.

55′: improvvisa botta al volo di Leiva, strepitoso Sirigu.

55′: ancora una punizione di Luis Alberto, libera Molinaro.

50′: altra punizione di Luis Alberto, direttamente sul fondo.

47′: punizione di Luis Alberto in stile corner corto, testa di Milinkovic-Savic, palla sul fondo.

45’+1: fine del primo tempo. Risultato parziale: Torino-Lazio 0-0.

45′: corner di Luis Alberto, libera la difesa.

41′: Murgia da fuori, para Sirigu.

36′: corner di Edera, libera a fatica la difesa della Lazio.

33′: Caicedo, Luis Alberto e Leiva scambiano pericolosamente in area granata, ma nessuno tira al momento giusto….

28′: ottima trama del Toro, vanificato da un errato controllo da parte di Molinaro.

23′: ancora Sirigu sugli scudi, ad anticipare Leiva.

23′: batte Luis Alberto, para Sirigu.

21′: rigore per la Lazio per atterramento di Milinkovic-Savic da parte di Nkoulou.

18′: Sirigu anticipa Murgia in uscita.

13′: lancio di Luis Alberto per Immobile, che sul tentativo di aggancio si infortuna e deve lasciare il terreno di gioco.

8′: assist di Edera per De Silvestri, la cui bomba impegna seriamente Strakosha.

7′: ci prova Ljajic appena entrato in area, alto di poco.

4′: nei primi minuti la Lazio mantiene costantemente l’iniziativa.

1′: da Luis Alberto a Murgia, che batte da due passi. Para Sirigu.

Penultima esibizione stagionale tra le mura amiche per un Toro che, di fatto, pensa già alla prossima stagione. Fuori Ansaldi per squalifica, in avanti Edera dal primo minuto.

