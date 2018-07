Tutti condannati in appello gli ex consiglieri piemontesi di Rimborsopoli

I 25 imputati, ex consiglieri regionali del Piemonte sono stati tutti condannati nel processi d’appello per Rimborsopoli. ll procedimento riguardava l’uso disinvolto dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari nella legislatura 2010-2014 governata da Lega e centrodestra. All’ex governatore leghista Roberto Cota sono stati inflitti un anno e 7 mesi di reclusione. Tra i condannati c’è anche Riccardo Molinari, attuale capogruppo della Lega alla Camera; assolto in primo grado, è stato riconosciuto colpevole di peculato. Per lui la corte ha anche disposto l’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici sospendendola comunque per 12 mesi. Tra i condannati figurano altri due parlamentari: il leghista Paolo Tiramani, 1 anno e 5 mesi e Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia, 1 anno e 7 mesi. La pena più alta, 4 anni e 6 mesi, è toccata a Michele Giovine, all’epoca consigliere dei Pensionati per Cota, le cui irregolarità nella presentazione della lista elettorale, provocarono oltre alla condanna anche la caduta di Cota.