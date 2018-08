Toro: Zaza il sogno, Niang il dubbio, Krunic in arrivo

Mancano 2 settimane circa alla conclusione della finestra estiva del calciomercato e il Toro cerca di definire le ultime trattative. Dopo l’arrivo di Bremer, Meité e Izzo, il ds Petrachi è ancora operativo, alle prese con cessioni e possibili arrivi.

Sul fronte di chi potrebbe lasciare i granata troviamo soprattutto centrocampisti, in primis Acquah. Su di lui c’è un forte interessamento dell’Empoli, squadra con la quale può essere imbastita una trattativa sulla base di due milioni. Al Toro in più piace Krunic, giocatore proprio della squadra toscana. 7 milioni il suo valore, ma la cessione di Acquah potrebbe influire sull’abbassamento del prezzo del cartellino. Obi è un altro degli elementi in uscita: per lui interessamenti da parte di Crystal Palace, Celta Vigo e Parma. Per Valdifiori invece, dopo un’iniziale trattativa con la Spal, per ora non si hanno piste aperte. Possibile cessione in prestito invece, per i giovani Auriletto e Zaccagno. Altro punto caldo è quello che riguarda Niang: l’attaccante, su cui il presidente Cairo ha effettuato un investimento importante, piace molto al Nizza. Ancora non ci sono voci concrete, ma una sua cessione potrebbe aprire all’arrivo di Simone Zaza dal Valencia. Per l’ex juventino infatti, sarebbero decisivi i circa 15 milioni che potrebbero essere ricavati dalla vendita di Niang. Con la permanenza di Belotti potrebbe non trovare sempre spazio, ma sicuramente andrebbe a rinforzare il reparto offensivo. In difesa, dove Petrachi ha bisogno di inserire almeno un giocatore esperto, Juan Jesus si sta facendo aspettare. Il Toro starebbe così puntando su Zukanovic del Genoa. Potrebbe essere invece il momento buono per Parigini. Cresciuto nella primavera granata, è al rientro dal prestito al Benevento. Le sue ottime prestazioni nel pre-campionato avrebbero convinto la dirigenza a stoppare almeno momentaneamente la trattativa per la sua cessione all’Udinese.