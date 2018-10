Braccialetto fitness o smartwatch, cosa dovresti acquistare?

Ci sono molte società famose che realizzano braccialetti fitness e smartwatch, per questo molte persone non sanno quale acquistare. Ecco la nostra guida per scegliere il dispositivo più adatto alle tue esigenze.

La differenza principale tra uno smartwatch e un braccialetto fitness sta soprattutto nel fatto che l’utente desidera un dispositivo che gli consenta di ricevere notifiche e comunicare, o solo un apparecchio che monitori salute e movimenti. Lo smartwatch semplifica la visualizzazione e la risposta alle email, ai messaggi, alle chiamate e alle notifiche sui social media. I fitness tracker, invece, si concentrano sul monitoraggio della salute e delle attività, ad esempio, quanti passi hai fatto, la distanza percorsa, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca.

Per aiutarti a scegliere il giusto tipo di dispositivo, puoi utilizzare il sito le cose migliori. Basta selezionare l’articolo corretto e leggere tutte le informazioni in merito, compreso il modo migliore per scegliere il proprio dispositivo. Se stai utilizzando un dispositivo mobile, per esplorare la pagina, ti basta inserire nella casella di ricerca, le parole ‘braccialetto fitness‘. Una volta deciso quale dispositivo desideri, leggi le recensioni dei fitness tracker per trovare quello più adatto alle tue esigenze e al tuo budget.

Che differenza c’è in termini di prezzo?

È possibile acquistare un fitness tracker per meno di 15€, oppure si può acquistare un modello più avanzato e costoso per 200€. Gli smartwatch presentano prezzi a partire da 100€ e possono superare i 600€. Spendere un po’ di più, significa avere a disposizione più funzioni e spesso un design migliore, che include materiali più resistenti o eleganti.

Ciò si potrebbe tradurre in un cinturino realizzato in acciaio inossidabile anziché in plastica e uno schermo a colori. Il prezzo però, non è affatto un indicatore delle prestazioni. Abbiamo scoperto fitness tracker e smartwatch dal prezzo molto contenuto, che fanno comunque un ottimo lavoro e alcuni modelli costosi, invece, che sono più imprecisi, scomodi o addirittura inutili. Sul sito le cose migliori, trovi tutte queste informazioni e molto altro ancora.

Perché scegliere un fitness tracker?

I fitness tracker sono stati progettati per uno scopo ben preciso: monitorare la tua salute. Questo tipo di dispositivo si concentra sul numero di passi fatti, sulla distanza percorsa e sul consumo calorico, e ti incoraggerà a seguire uno stile di vita più sano ed attivo, facendo un po’ di movimento ogni giorno. In commercio se ne possono trovare di tante marche differenti e appartenenti ad ogni fascia di prezzo, per meglio adattarsi anche al tuo budget.

Tuttavia, non tutti i braccialetti fitness sono all’altezza delle aspettative. I diversi test eseguiti dagli esperti hanno verificato che alcuni modelli sono imprecisi o incoerenti, per questo motivo rendono impossibile tenere traccia dei tuoi progressi. Alcuni fitness tracker sono economici e semplici da utilizzare, ma fanno comunque un ottimo lavoro. Ce ne sono anche di ottimi per circa 20€.

Altri hanno più funzioni, come il cardio-frequenzimetro o il GPS integrato. Un buon braccialetto deve essere comodo da indossare, a prescindere dall’attività che svolgi o da quanto sudi.

I test eseguiti dal sito lecosemigliori.com, sono svolti con un gruppo di utenti che si prendono cura dei dispositivi per una serie di settimane e valutano il loro comfort durante le diverse attività. La maggior parte dei tracker non sono realmente pensati per le notifiche e la comunicazione. Alcuni si sincronizzano con il telefono per visualizzare messaggi in arrivo, e-mail e notifiche dei social media, ma il piccolo schermo di questi dispositivi rende i messaggi difficili da leggere e le risposte difficili da comporre.

Perché scegliere uno smartwatch?

Gli smartwatch trasferiscono le funzioni del telefono sul tuo polso. I messaggi di testo, le notifiche push, le email, le telefonate, gli appuntamenti del calendario, gli aggiornamenti dei social media e persino le indicazioni stradali, le puoi tenere sotto controllo, a portata di polso. La maggior parte ti consentono di dettare risposte di testo o email ed effettuare ricerche web, mentre altri ti consentono anche di effettuare telefonate tramite lo smartwatch. Tutto ciò significa che la durata della batteria può essere piuttosto breve, in particolare se confrontata con i migliori fitness tracker.

Alcuni smartwatch offrono il tracciamento delle attività di base, mentre altri utilizzano vere e proprie applicazioni per l’allenamento, tuttavia, il monitoraggio della salute è ancora un valore aggiunto per la maggior parte degli smartwatch ed è una funzione extra che si fa pagare. Nonostante questo, alcuni hanno funzioni di fitness più avanzate e sono anche impermeabili, in modo da consentire, ad esempio, il monitoraggio durante l’allenamento in vasca.

Ci sono dispositivi che offrono il meglio di entrambi i mondi

Un numero sempre più crescente di braccialetti fitness, offre notifiche sempre più avanzate e molto simili a quelle degli smartwatch, mentre questi ultimi, iniziano ad includere di base anche il monitoraggio della salute. È per questo motivo che le cose migliori li ha messi a confronto, per scoprire quali dispositivi possono offrire il meglio di entrambi i mondi.

I dispositivi Android di Google includono una serie di funzionalità che riducono il divario tra fitness tracker e smartwatch. Indossare dispositivi come questi significa avere a portata di polso tutte le app che t’interessano maggiormente per monitorare le tue attività fisiche e il bello è che non hai bisogno di uno smartwatch per collegare il braccialetto al telefono. Questi fitness tracker avanzati, dal costo evidentemente maggiore, si collegano ai cellulari tramite Bluetooth o Wi-Fi.

Tutto questo significa poter aggiungere al proprio braccialetto l’app preferita per correre, pedalare, monitorare le calorie bruciate e molto altro ancora. Uno smartwatch base può fare tutto questo, ma generalmente ad un prezzo superiore. Anche i dispositivi della ‘mela morsicata’ hanno fatto grandi passi in avanti in questo senso. I suoi smartwatch possono monitorare la salute e l’attività con app progettate appositamente per questo. Ovviamente, sono compatibili solo con i dispositivi dello stesso brand.

Indipendentemente dal dispositivo che sceglierai, ricorda che sarà possibile ottenere il meglio di entrambi i mondi, senza spendere un capitale. Leggi le recensioni e scegli con cautela.