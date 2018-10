Juventus-Genoa: cronaca live (1-0)

23′: ancora CR7 – credeteci o no -, che gira a rete da due passi impegnando seriamente Radu.

23′: leggero infortunio a Pjanic, che torna subito in campo.

18′: GOL! Palla filtrante in area genoana, liscio incredibile di Radu e la palla che giunge a CR7, che deve solo appoggiarla in rete.

18′: ancora CR7 sugli scudi, con uno slalom in area genoana che si conclude con un atterramento giudicato regolare, senza proteste, dal direttore di gara.

14′: cross da destra di Cuadrado. Testa di CR7 e palo pieno; ci riprova il portoghese di piede, e la palla finisce fuori.

10′: CR7 controlla a seguire al limite dell’area e batte di sinistro. Tiro non pericoloso.

9′: ammonito Romero per fallo su CR7.

8′: preme la Juve, si difende il Genoa.

3′: CR7 da fuori, palla a lato.

1′: CR7 inizia incantando lo Juvestadium con una serie di finte.

La Juventus per vincere per la nona volta consecutiva, magari impedendo a Krzysztof Piatek di andare a segno per la nona consecutiva, anche se le due cose non sono incompatibili. Bernardeschi parte dalla panchina.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’