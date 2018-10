Migrazioni e cooperazione: conclusa con successo la prima edizione di Mentor

Si è conclusa con successo la prima edizione del progetto MENTOR – MEditerranean Network for Training Orientation to Regular Migration (https://www.networkmentor.org/), il progetto di formazione che ha coinvolto Italia, Marocco e Tunisia, sostenuto dal Comune di Milano, dal Comune di Torino e dall’Agenzia Piemonte Lavoro, in collaborazione con Anolf Piemonte.

A diciannove ragazzi provenienti da Tunisia e Marocco è stato offerto un tirocinio di tre mesi (concluso a cavallo dell’estate) presso aziende partner, distribuite tra Torino, Milano e relative province, in numerosi settori, dalla consulenza d’impresa all’architettura fino al design e alla ricerca sociale. Dei diciannove partecipanti, attualmente quattro sono ancora attivamente in contatto con le aziende italiane per opportunità di collaborazione e sviluppo di business in loco e la maggior parte di loro ha già trovato lavoro nel settore/ambito di studi e del loro stage in Italia. La conclusione del progetto è stata suggellata da una conferenza stampa a Tunisi alla quale hanno preso parte il sindaco di Tunisi Souad Ben Abderrahim, l’ambasciatore italiano in Tunisia Lorenzo Fanara, la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e rappresentanti della Regione di Beni Mellal – Khenifra (Marocco) e della delegazione dell’Unione Europea a Tunisi. Durante la conferenza, è stato sottolineato come fattore estremamente efficace la cosiddetta decentralizzazione locale, ossia il fatto che l’attività di cooperazione allo sviluppo sia stata condotta da attori locali che hanno dialogato direttamente con le loro controparti in Tunisia e Marocco. L’esito della conferenza è una sempre più forte sinergia tra attori locali all’insegna della cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo.