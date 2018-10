Referendum VCO: nulla di fatto, la provincia resta in Piemonte

Il Verbano Cusio Ossola resterà una provincia della Regione Piemonte. Il Referendum consultivo che chiedeva agli abitanti di esprimersi su un eventuale passaggio alla Lombardia non ha raggiunto il quorum: l’affluenza si è fermata al 33,2% degli aventi diritto. Il sì ha ottenuto l’83% dei voti, il no il 17%. Soddisfatto il presidente della Regione Piemonte sull’esito del Referendum per il VCO: «La comunità del Vco ha dimostrato saggezza e responsabilità, respingendo unaproposta illusoria che avrebbe messo seriamente a rischio le certezze e quindi le prospettive di quella provincia. È stata una fase in cui si è discusso di più del rapporto fra aree metropolitane e aree decentrate e questo è stato comunque utile».