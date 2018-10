Slowine e Gambero rosso alla prova dei vitigni autoctoni

Due tra le principali guide dei vini italiani lanciano una sfida a colpi di vitigni autoctoni.

Venerdì 19 ottobre alla Piazza dei Mestieri, in Via Jacopo Durandi 13 a Torino, Slowine e Gambero Rosso propongono una degustazione che vede protagonisti 21 produttori selezionati da Slow Food e altrettante cantine scelte dalla guida dei tre bicchieri. Sarà una competizione amichevole che vedrà scendere in campo due vini per ogni regione d’Italia, rigorosamente scelti tra vitigni autoctoni. Questi i vitigni rappresentanti le diverse regioni:

Valle d’Aosta-Petite Arvine; Piemonte-Nebbiolo; Liguria-Vermentino; Lombardia-Lugana; Trentino-Teroldego; Alto Adige-Gewürztraminer; Veneto-Soave; Friuli Venezia Giulia-Collio; Emilia Romagna-Lambrusco; Toscana-Sangiovese; Marche-Verdicchio; Umbria-Sagrantino; Lazio–Biancolella; Abruzzo-Pecorino; Molise-Aglianico; Campania-Falanghina; Basilicata-Aglianico del Vulture; Puglia-Primitivo di Manduria; Calabria-Cirò; Sicilia-Grillo; Sardegna-Carignano.

L’iniziativa rientra tra quelle previste per “Vendemmia a Torino”, che animerà la città da venerdì 19 a domenica 21 ottobre.

Costo 12 euro, dalle 15.00 alle 19.00. Prenotazioni: torino@cittadelgusto.it

Fabrizio Bellone