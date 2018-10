Che bel Toro, ma solo un punto: 1-1 con la Fiorentina

90’+4: risultato finale. Torino-Fiorentina 1-1.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

90′: quattro minuti di recupero.

83′: esce De Silvestri, entra Parigini.

82′: triplo salvataggio di Sirigu, su Chiesa, Simeone e Mirallas.

78′: Chiesa da fuori, nessun problema per Sirigu.

76′: ci prova Meité. Palla alta.

75′: bravo Sirigu ad anticipare Simeone su centro di Chiesa.

73′: tiro di Iago Falque a botta sicura. Bravissimo Lafont.

72′: cross di Belotti, Zaza compie uno splendido gesto in rovesciata ma VIctor Hugo gli ha soffiato la palla…

65′: esce Baselli, entra Zaza. Il Toro assume una configurazione decisamente offensiva.

64′: fulminante contropiede della Fiorentina, con Mirallas pescato in posizione regolare che mette in centro e il Toro che si salva in angolo.

58′: ancora una folata offensiva del Toro, ma la squadra non accompagna Iago Falque e l’azione, prolungatasi, si conclude con un tiro velleitario di Belotti.

57′: Djidji chiude bene Chiesa in corner.

55′: corner di Baselli, sugli sviluppi la palla termina altissima..

51′: errore di Victor Hugo, il Toro va in superiorità numerica in attacco ma Iago Falque non ne approfitta.

46′: corner di Veretout, tiro da fuori, para Sirigu.

45’+2: fine del primo tempo. Risultato parziale: Torino-Fiorentina 1-1.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

45’+2: palla filtrante di Iago Falque, che mette in difficoltà Lafont.

43′: eccesso di altruismo di Belotti, che da favorevole posizione tocca per un compagno che non c’è…

38′: bell’affondo del Toro. Iago Falque manca il suggerimento di Belotti e il cross di Ola Aina, che ha seguito l’azione, è fuori misura.

36′: si alleggerisce la pressione offensiva del Toro. Fase di ristagno della partita.

30′: espulso Mazzarri dopo le sue proteste per un fallo di Victor Hugo proprio davanti alla panchina granata.

25′: il Toro mantiene costantemente l’iniziativa, con pericolose folate offensive.

18′: corner di Iago Falque, palla a Meité che prova il tiro da fuori. Palla a lato.

16′: punizione di Iago Falque, testa di Izzo, palla sul fondo.

13′: GOL! Azione avvolgente da parte del Toro. Palla a Aina che batte a rete, la palla si stampa sul palo poi picchia sul corpo del portiere e termina in rete.

7′: punizione di Baselli, palla fuori.

4′: spiove palla in area viola. Lafont anticipa Iago Falque.

1′: GOL! Errore clamoroso di De Silvestri, che porge palla al liberissimo ex Benassi, il quale non ha difficoltà ad approfittare dell’inatteso regalo…

Dopo il pasticcio bolognese, il Toro prova a tornare alla vittoria in un difficile impegno casalingo contro la Fiorentona. Parte ancora dalla panchina Simone Zaza.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’