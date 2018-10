Juventus – Young Boys: cronaca live (2-0)

43′: punizione di Bernardeschi, palla alta.

38′: Sanogo dalla distanza, palla altissima.

34′: GOL! Bomba di Matuidi, para von Ballmoos, il tapin di Dybala non perdona.

25′: bell’assolo di Bernardeschi, il cui tocco finale per Mandzukic è però troppo debole.

20′: rapido contropiede della Juve. Bernardeschi centra basso da sinistra per l’accorrente Dybala, che sceglie la soluzione di precisione e regala palla al portiere avversario.

19′: punizione di Pjanic, Benatia devia in maniera innocua.

15′: improvviso colpo a giro di Bernardeschi da fuori area, che mette in difficoltà von Ballmoos.

11′: si fa vedere lo YB. Cross arretrato da sinistra, al centro Matuidi anticipa Sow.

10′: Bonucci si accascia dopo un contatto. Intervengono i sanitari, il numero 19 bianconero esce qualche istante poi rientro.

5′: GOL! Spiove in area da destra un lancio di Bonucci, e Dybala azzecca una splendida deviazione volante che insacca imparabilmente.

4′: la Juve assume costantemente l’iniziativa, YB pronto al contropiede.

1′: punizione di Bernardeschi, ribatte la difesa.

La Juve senza lo squalificato CR7, per far tre punti in attesa delle due sfide con il Manchester United. In difesa gioca la BBB.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’