Tutto pronto per la finale della Molecola Coop Race, molto più di una gara

Tempo (o quasi) di finalissima, per il grand tour di Molecola Coop Race. Competizione pazza e un po’ eccentrica, che da tre anni, nei parcheggi dei supermercati Coop di Piemonte e Liguria e all’interno delle gallerie, vede sfidarsi clienti che trasformano la spesa in gara. Vince chi riempie il carrello più in fretta: il prossimo 28 ottobre, in via Roma, la finalissima 2018 tra le quindici coppie vincitrici e le quindici seconde classificate delle altrettante puntate dell’edizione di quest’anno, organizzata da Molecola, Nova Coop e Coop Liguria.

Già, perché si tratta per l’appunto di una gara a coppie. Termine che andrebbe inteso in senso tecnico-agonistico, ma al quale qualcuno ha tentato di attribuire significati ulteriori, se è vero che qualche coppia di partecipanti è stata vista allontanarsi mano nella mano, dopo che i due si erano conosciuti, poche decine di minuti prima, sul campo di gara. Qualcun altro invece – anzi qualcun’altra – si spera avesse già risolto positivamente l’eterno problema della ricerca dell’anima gemella, considerando che ha gareggiato con tanto di pancione, senza con ciò patire alcun sostanziale handicap. Destino e natura di una competizione cui non di rado partecipano anche disabili, e che sa così lanciare concreti messaggi di “comprensività” nel senso anglosassone del termine. Messaggio che sa unirsi agli altri, non meno succosi, lanciati da Molecola Coop Race. Dedicato ai molti che ogni giorno corrono per far la spesa, e che forse non immaginavano che ciò potesse divenir gara per davvero.