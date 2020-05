Girls code it better: aperte le candidature 2020

Riparte la settima edizione del progetto Girls Code it Better, l’iniziativa ideata e sviluppata da Officina Futuro Fondazione MAW, nata per avvicinare alla tecnologia le alunne delle scuole secondarie di primo grado attraverso laboratori di progettazione, di programmazione informatica e fabbricazione digitale.

Sono aperte infatti le candidature su www.girlscodeitbetter.it per tutte le scuole interessate ad aderire al progetto per l’anno scolastico 2020-2021: la didattica, alla luce dell’emergenza sanitaria Covid 19 in cui è coinvolto il nostro Paese, è stata integrata con un percorso a distanza, potenziando tutti gli strumenti digitali a disposizione per la condivisione, la collaborazione e la creazione. Lo scorso anno l’iniziativa ha visto coinvolti oltre 35 istituti italiani distribuiti tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise e Puglia. Un percorso di 45 ore, che si sta concludendo ora, durante il quale 20 ragazze in ogni laboratorio hanno affrontato un tema e l’elaborazione di un progetto che prevedeva lo sviluppo di un’area tecnica strumentale scelta tra schede elettroniche e automazione, sviluppo di siti web, app e videogiochi, percorsi di realtà virtuale e aumentata.

Il tutto in una condizione di realtà inattesa e critica dalla fine di febbraio. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, la scuola si è inevitabilmente trovata a dover affrontare nuovi e vecchi problemi: didattica a distanza, piattaforme, strumenti di valutazione, dispositivi, reti e soprattutto l’assoluta necessità di individuare nuovi percorsi con idee efficaci.