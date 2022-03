Le biotecnologie al servizio della salute. Due conferenze a Torino raccontano come si studia per migliorare e prolungare la vita dell’uomo

Due appuntamenti tra oggi e domani raccontano di come la tecnologia al servizio della scienza medica può aiutare a migliorare e addirittura a prolungare la vita.

Oggi, mercoledì 9 marzo, alle 17,30, alla Biblioteca civica Centrale (via della Cittadella, 5), conferenza di Mattia Spedicati e Matteo Chiarello sulle biotecnologie applicate alla medicina, dal titolo “Tessuti umani artificiali e test diagnostici”.

Nell’ambito del ciclo “Cervelli in città”.

Come si testano i farmaci, come è possibile sviluppare tessuti artificiali su cui poter sperimentare nuove terapie? Queste tecnologie permetteranno in futuro di studiare meglio la risposta dei pazienti ai principi attivi senza dover ricorrere alle applicazioni sugli animali? I test diagnostici per la COVID: molecolari, rapidi o sierologici, differenti tecnologie, funzionamento, utilità e differenze

Domani, giovedì 10 marzo, nell’ambito delle conferenze pubbliche di Giovedì Scienza, alle 17,45, dal NICO, Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi dell’Università, l’incontro in diretta streaming su www.giovediscienza.it sul tema “Vivere per sempre. Una popolazione sempre più longeva, i suoi problemi e le risposte della ricerca”.

Modera Gianluca Dotti.

Si stima che in Italia nel 2051 ci saranno 280 anziani ogni 100 giovani e la prevalenza delle malattie neurodegenerative è di conseguenza destinata ad aumentare. L’età è infatti il principale fattore di rischio associato alle demenze, di cui l’Alzheimer rappresenta il 60-80% dei casi mondiali. Questa malattia non ha ad oggi una cura efficace, ma sappiamo che inizia il suo decorso asintomatico 20-30 anni prima della comparsa dei deficit cognitivi.

A tal proposito, oggi la ricerca si concentra sui fattori di rischio in grado di determinare nel tempo l’insorgere della malattia.

Al NICO, con l’obiettivo di progredire con la ricerca, si studiano temi quali i marker predittivi della malattia di Alzheimer, l’effetto protettivo della dieta sui danni neuronali, il ruolo della frammentazione del sonno nella progressione della malattia, le disfunzioni dei mitocondri e il metabolismo del ferro nel cervello, nell’invecchiamento e nelle fasi precoci della malattia.

Riparare il cervello significa conoscerlo. È per questa ragione che i ricercatori del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (NICO) di Orbassano (TO) ne studiano struttura e funzioni normali, così da comprendere come si ammala e come curarlo. La complessità degli studi sul cervello richiede un approccio multidisciplinare. La forza dell’istituto risiede nell’unione di competenze ed esperienze complementari e nell’integrazione della ricerca di base con quella applicativa e clinica.

Il NICO riunisce 50 ricercatrici e ricercatori dell’Università di Torino, di cui 20 docenti: una squadra con un mix efficace di entusiasmo giovanile ed esperienza che frutta ogni anno oltre 70 pubblicazioni scientifiche, con all’attivo numerose collaborazioni internazionali.