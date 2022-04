Alla biblioteca Ginzburg si parla di decolonizzare i classici… ma da chi?

Negli ultimi mesi dagli Stati Uniti si sono diffuse notizie su nuove tendenze culturali di “cancellazione” e “decolonizzazione” di momenti e figure significative del mondo antico, e non solo, in quanto non rispondenti più a una cultura condivisa.

Un tema che ha provocato un dibattito anche in Italia.

Ne parlano stasera, mercoledì 6 aprile, alle 18, alla biblioteca civica Natalia Ginzburg, di via Cesare Lombroso 16, Maurizio Bettini e Gigi Spina, nell’ambito del ciclo organizzato dal Club di Cultura Classica “Ezio Mancino”.

In collaborazione con l’Associazione AMA