“Io lavoro in sicurezza. Strumenti della bilateralità artigiana a supporto di imprese e lavoratori” se ne parla oggi (9-13) al’Energy Center del Politecnico

“Io lavoro in sicurezza. Strumenti della bilateralità artigiana a supporto di imprese e lavoratori” è il tema del convegno organizzato da EBAP, l’ente bilaterale piemontese dell’artigianato, e da OPRA, Organismo paritetico regionale dell’artigianato,, oggi, giovedì 27 ottobre, dalle 9 alle 13, presso l’Energy Center del Politecnico, via Paolo Borsellino 38/16, a Torino. ,

Apertura lavori alle 9,30, con i saluti di Paolo Alberti, Presidente EBAP.

Paolo Alberti, della CNA,, è il nuovo presidente EBAP, nominato dalla confederazioni imprenditoriali dell’artigianato, ruolo che ha già ricoperto negli anni passati. Alberti è tra i soci fondatori, nel 1993, dell’Ente bilaterale piemontese. Sostituisce Adelio Ferrari, giunto a fine mandato.

“Ringrazio la precedente presidenza per l’importante lavoro svolto e Confartigianato e Casartigiani per la mia nomina”, ha dichiarato Alberti. Il prossimo anno EBAP compierà trent’anni: “Proseguiremo nell’impegno di migliorare le prestazioni e i servizi offerti a imprese e lavoratori e in quest’ottica la nostra prima scadenza è definire il nuovo Regolamento 2023 entro la fine di quest’anno”.

La Giornata della Sicurezza organizzata da EBAP-OPRA “Io lavoro in Sicurezza-Strumenti della bilateralità artigiana a supporto di imprese e lavoratori” è il primo appuntamento pubblico di questa nuova presidenza: “La sicurezza è una delle buone pratiche messe in atto dalla bilateralità artigiana in questi tre decenni e resta un elemento fondamentale delle nostre politiche”, ha sottolineato il neo-eletto presidente.

Seguono gli interventi sull'”Attività dell’Organismo Paritetico dalla 626/94 al Nuovo Quaderno di Sicurezza 2022″, di Giorgio Delsignore, Coordinatore OPRA (OO.AA); “OPRA e RLST: statistiche regionali” di Alfonso Territo, Coordinatore OPRA (OO.SS); le esperienze sul campo con Paolo Rossin, RLST- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale; Fabrizio Monaco (OO.AA) e Susanna Costa (OO.SS), Coordinatori OPNA.

Intervengono inoltre Giovanni Asaro, Direttore INAIL, e Guglielmo Loy, Presidente CIV INAIL.

Saluti conclusivi di Mauro Casucci, Vice Presidente EBAP.

Mauro Casucci, della UIL, è stato nominato vicepresidente EBAP. Subentra a Marcello Maggio, giunto al termine del suo mandato.

“Sarà nostro compito mantenere alti e migliorare gli standard della sicurezza, fiore all’occhiello della bilateralità artigiana in Piemonte”, ha dichiarato Casucci. “Il nostro grande obiettivo è quello di raggiungere la totalità delle imprese e lavoratori, grazie alla nuova campagna di comunicazione sui social – partita già da alcuni mesi – che ci permetterà di arrivare a chi ancora non ci conosce, e all’offerta, che puntiamo a migliorare e incrementare, di servizi e prestazioni, che convincerà anche chi non ha ancora aderito, pur ricordando che l’adesione alla bilateralità è un obbligo contrattuale”.

Casucci ha messo anche l’accento sull’importanza e l’eccezionalità della cassa integrazione nell’artigianato, gestita direttamente dall’Ente bilaterale nazionale: “Un unicum che dobbiamo preservare e difendere, per la tutela delle imprese e dei lavori dell’artigianato”.

E’ possibile seguire l’evento online in streaming su Zoom.