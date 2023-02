“Umanizzare la pena”: una mostra all’Urp della Regione, fino al 28 febbraio

Il caso Alfredo Cospito ha riacceso nell’opinione pubblica il dibattito sulle pene detentive, in particolare sul 41bis, il “carcere duro” per reati di particolare gravità.

Sul tema, la Regione Piemonte ospita una mostra – sino al 28 febbraio – esposta nelle vetrine dell’Urp di via Arsenale, dal titolo “Umanizzare la pena”.

L’esposizione – composta da pannelli con grafiche e strisce di fumetti – invita ad approfondire il contenuto e il significato dell’articolo 27 della Costituzione.

L’Art. 27 della Costituzione recita: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Il progetto di sensibilizzazione è stato realizzato dall’associazione EssereUmani onlus con gli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino – Corso di Arte del Fumetto.