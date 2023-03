Le uova di Pasqua e le colombe Adisco per il progetto pilota di screening neonatale del Regina Margherita

E’ aperto al pubblico lo Store Adisco Piemonte di via Lagrange 5D in occasione delle festività che celebrano la Pasqua 2023.

Allestimenti di colore lilla e oro e sulle pareti disegni di scimmiette, divertenti scenografie che fanno viaggiare la mente in mondi magici e contesti fiabeschi, angoli a tema con uova e coniglietti di cioccolato, colombe e dolci pasquali, idee regalo originali ed esclusive.

Nello Store Adisco Sezione Piemonte tutto è in vendita a sostegno delle progettualità dell’associazione, in particolare quest’anno per nuovo progetto per l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per contribuire al progetto pilota di screening neonatale mediante sequenziamento su larga scala, un esempio di prevenzione secondaria, che consentirà di identificare e trattare precocemente circa 500 malattie pediatriche.

Lo Store Adisco Piemonte di via Lagrange 5/D resterà aperto fino all’8 aprile, dal martedì alla domenica con orario continuato dalle 10,30 alle 19.

Adisco è nata a Torino nel 1997, le sue principali attività si concentrano sul supporto allo sviluppo della cultura della donazione del sangue cordonale e nella ricerca sulle cellule staminali a favore dei bambini affetti da malattie degenerative e tumorali. Inoltre, in ottica di interventi mirati verso il miglioramento e l’umanizzazione degli spazi di cura, ha contribuito alla loro rivisitazione architettonica, in particolare quelli dedicati ai piccoli pazienti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita. Tante, negli ultimi anni, le iniziative: la realizzazione, nel 2013, del Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica; l’apertura, nel 2016, del reparto “L’Isola di Margherita”, reparto pensato per bambini e ragazzi colpiti da malattie rare o inguaribili che necessitano di un sostegno concreto a tutto campo; la realizzazione, nel 2018, del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico del Regina Margherita; l’inaugurazione, nel 2019, della rinnovata Degenza di Oncoematologia Pediatrica; l’ultimo grande intervento, nel 2021, ha messo a disposizione dell’Ospedale Infantile i nuovi Ambulatori di Oncoematologia Pediatrica. A novembre 2022 Adisco Piemonte, insieme a Federvolontari, ha inaugurato il Giardino del Sole, un nuovo spazio verde curato e vivibile da tutti, un’area giochi aperta a tutti in Piazza Polonia e intitolata a Maria Teresa Lavazza, Presidente dell’associazione Adisco Sezione Piemonte dal 1997 al 2020, una delle figure di riferimento a livello regionale e nazionale nel mondo del sostegno nel sociale, soprattutto a favore dei bambini.