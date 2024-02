40 anni di CAUS. Una mostra alla biblioteca civica Centrale dal 19 febbraio al 2 marzo

Il Caus-Centro Arti Umoristiche e Satiriche compie 40 anni e festeggia l’anniversario con una mostra e una conferenza alla Biblioteca Civica Centrale in via della Cittadella N° 5 Torino.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico da lunedì 19 febbraio alle 18 e terminerà sabato 2 marzo con orario: lun. 14-19/ mar. mer. gio. ven. 9-19/ sab. 9-15/ dom. chiuso.

L’esposizione comprenderà una selezione più rappresentativa di manifesti, locandine, pieghevoli, cataloghi, libri, disegni e articoli di quattro decenni di attività dell’associazione dal 1984, data di nascita di attività del Centro Arti Umoristiche e Satiriche, ad oggi.

Un video proietterà a loop altre immagini che non troveranno spazio nella hall della Biblioteca.

Nella galleria espositiva, non mancheranno i preziosi manifesti relativi alle Mostre Internazionali di Black Humour, rassegne che hanno catalizzato in città i maggiori umoristi noir europei tra il 1988 e il 1992, poi altre locandine e cataloghi delle successive

Mostre Internazionali Giallo Humour, Pink Humour, Bianco Humour.

Il percorso prosegue con una raccolta di testimonianze di famosi disegnatori caricaturisti come Nino Za (Giuseppe Zanini amico e ispiratore di Federico Fellini nel disegno caricaturale), Franco Bruna e Pietro Ardito (caricaturisti rispettivamente de La Stampa e La Repubblica) ed altri ancora, che nel corso della loro carriera hanno raffigurato divi e dive della storia del cinema.

Una collaborazione, quella del Caus insieme ad Adriana Prolo, fondatrice del Museo Nazionale del Cinema, nata sin dagli anni 80 del secolo scorso e concretizzata in diverse mostre antologiche.

Ancora: saranno esposte le pagine dell’inserto satirico gestito dal Caus per il periodico OT osservatorio terziario, poi le varie rassegne sul grottesco del capoluogo subalpino, i numerosi convegni e le tante proposte turistiche dedicate a Torino e al Piemonte con recensioni e testimonianze varie.

La conferenza ad ingresso libero si terrà sabato 2 marzo dalle 10 alle 11,30 circa alla presenza di vignettisti, caricaturisti, designer, artisti pittori e scultori, conferenzieri, professionisti, ex insegnanti ed ex studenti dei laboratori scolastici ed universitari sullo humour gestiti dal Caus.

Alla conferenza è invitato chiunque abbia collaborato o conosciuto anche solo come spettatore la nostra associazione: sarà un’occasione per ricordare con aneddoti, battute e amenità varie, i bei momenti passati insieme o semplicemente per ricevere e donare un sorriso ai partecipanti.

L’ingresso è libero.

Info info@caus.it