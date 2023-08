A Biella ci sono le “Bolle di Malto”. Festa delle birre artigianali italiane di qualità, dal 28 agosto al 4 settembre

Bolle di Malto nasce nel 2015 come evento del territorio biellese e dal 2018 diventa evento Nazionale: Bolle di Malto è l’appuntamento dedicato alle birre Artigianali Italiane di qualità. I protagonisti sono i birrifici artigianali italiani chiamati a soddisfare il palato del pubblico con proposte genuine a base di ingredienti selezionati.

Ai Birrifici artigianali del territorio Biellese si aggiungono ospiti speciali da fuori Regione, ognuno con le proprie creazioni uniche e inimitabili. Il programma include concerti di musica live, incontri con esperti e laboratori del gusto dove sperimentare la gastronomia locale. Tanti anche gli stand di Street food per rifocillarsi con piatti e ricette della tradizione.

La manifestazione, giunta alla 7° edizione è diventata un punto di riferimento per gli amanti della birra artigianale e non solo. Superando le 100.000 presenze si conferma come la più grande rassegna brassicola italiana ed uno degli eventi più rillevanti della enogastronomia di tutto il Nord Italia.

Inserito dalla regione Piemonte nei 10 eventi più rappresentativi, oggi Bolle di Malto è un evento che dura una settimana e coinvolge tutta la città con iniziative culturali e di attrazione soprattutto da avventori di moltissime regioni d’Italia.

La valorizzazione della cultura brassicola nel nostro territorio e in Italia: ciò, in un momento storico di grande interessamento verso la birra e la cultura artigianale che la circonda, significa sottrarre la materia all’appannaggio esclusivo del mercato, riportando in primo piano la riflessione sulle sue più profonde radici tradizionali, etnografiche, socio-politiche.

Scopri i birrifici presenti.

Il sito internet dell’edizione 2023.