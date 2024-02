A Camera tre nuovi grandi mostre: Robert Capa e Gerda Taro, Ugo Mulas e Michele Pellegrino

CAMERA Torino ospita tre nuove mostre: partendo dalle immagini della guerra civile spagnola si arriva al grande progetto artistico nella Milano del boom economico passando attraverso i paesaggi romantici di un Piemonte rurale, in un’occasione per ammirare fotografie considerate oggi grandi classici senza tempo.

>> La fotografia, l’amore, la guerra sono i temi della grande mostra dedicata a Robert Capa e Gerda Taro, un percorso di 120 fotografie che racconta il rapporto professionale e sentimentale di due grandi protagonisti della storia della fotografia: dalla fuga dalla Germania nazista all’incontro a Parigi fino alla guerra civile in Spagna dove realizzano due scatti leggendari, il miliziano colpito a morte di Capa e la miliziana in addestramento, pistola puntata e scarpe con i tacchi, di Taro. Visitabile dal 14 febbraio al 2 giugno 2024, l’esposizione è curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi.

>> In Project Room, con la mostra Ugo Mulas / I graffiti di Saul Steinberg a Milano riscopriremo la straordinaria decorazione a graffito realizzata nel 1961 da Saul Steinberg nell’atrio della Palazzina Mayer a Milano. Un grande intervento di cui oggi sopravvivono solo le fotografie scattate da Ugo Mulas, a cui l’artista chiese di documentare l’opera. Proprio le immagini di Mulas, riproposte in scala, ci porteranno in un viaggio immersivo nel lavoro di questi due grandi rappresentanti dell’arte del XX secolo. L’esposizione, a cura di Archivio Ugo Mulas e Walter Guadagnini, sarà visitabile fino al 14 aprile 2024.

>> Nelle sale espositive vi aspetta anche Michele Pellegrino. Fotografie 1967-2023, un’antologica che ripercorre l’intero percorso creativo del fotografo Michele Pellegrino, tra natura, ritualità, volti e momenti del mondo contadino. Organizzata da CAMERA e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con la curatela di Barbara Bergaglio e un testo di Mario Calabresi, la mostra ci porterà a scoprire la storia e la fotografia di un autore che ha raccontato lo straordinario nell’ordinario della vita quotidiana dei borghi montani.

I tre appuntamenti si affiancano alla mostra multimediale permanente nella Manica Lunga La storia della fotografia nelle tue mani.