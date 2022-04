A Carmagnola nel weekend c’è “Ortoflora & Natura”: mostra mercato regionale del settore florovivaistico ed orticolo

Dopo due anni di pausa torna torna a Carmagnola “Ortoflora & Natura”, la 32 edizione della Mostra Mercato Regionale del settore florovivaistico ed orticolo, che quest’anno si svolgerà nel centro della città.

Sabato 2 e domenica 3 aprile, dalle 9 alle 19,30, nei Giardini del Castello e Giardini Unità d’Italia.

L’ingresso è gratuito.

Info www.ortofloraenatura.it

Si tratta di una tra le mostre-mercato più importanti in Piemonte per ciò che riguarda le produzioni del settore florovivaistico ed orticolo con attrezzature ed arredi da orto e da giardino.

La grande novità di questa edizione consiste nel fatto che la manifestazione non si svolgerà più nel periferico Parco Cascina Vigna ma in centro città, nei Giardini del Castello e nei Giardini Unità d’Italia.

In una grande area espositiva a ingresso libero, ci saranno la tradizionale degustazione del ravanin e del porro, uno spazio con i bellissimi animalidell’associazione Natural Farm, la grande mostra “Vita nei Campi” nel Salone Chiesa di San Filippo, “Ca’ Peperone Green” con laboratori, incontri e presentazioni, l’iniziativa Gusto Diffuso Carmagnolese con menù che avranno come protagonisti l’orto e le erbe aromatiche in molti locali della città, l’iniziativa AspOrtò con gustose specialità da asporto preparate, il lancio del nuovo contest “peperone Urbano”, presentazione della favola sociale della resilienza 10 E LVE, animazioni e intrattenimenti vari per grandi e piccini con giochi, musica, balli, esposizioni, pic nic urbano e mercatino degli hobbisti.

Ci saranno inoltre stand riservati a Comuni aderenti al Distretto del Cibo del Chierese Carmagnolese e alla SOMS – Società Orticolo di Mutuo Soccorso “Domenico Ferrero” che potranno esporre e vendere le loro eccellenze agroalimentari.

Ci saranno inoltre le “Vetrine Fiorite” grazie all’associazione culturale Il Carmagnolese e all’Ascom Carmagnola che, in collaborazione con la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, propongono un concorso di vetrine a tema floreale per gli esercizi commerciali cittadini.