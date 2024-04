A Giorgio Marsiaj la delega per la Space Economy in Confindustria nazionale

Giorgio Marsiaj, presidente di Unione Industriali Torino, commenta l’assegnazione della delega per la Space Economy attribuitagli oggi dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

“Sono molto onorato per l’incarico sulla space economy che mi è stato affidato dal presidente Emanuele Orsini, collegato ad una delle più importanti vocazioni di Torino, presenti e future. Il team che è stato presentato oggi al Consiglio Generale è formato da imprenditori di grande valore ed esperienza e testimonia il fatto che Confindustria riparte con spirito unitario e forte coesione. Sono fiducioso che, tutti assieme, potremo fare un ottimo lavoro in Italia e in Europa per raggiungere gli ambiziosi obiettivi contenuti nel programma”.

Il Presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay a nome suo e di tutta la Confindustria Piemonte augura i migliori auguri di buon lavoro alla squadra del Presidente Nazionale Emanuele Orsini votata oggi dal Consiglio Generale di Confindustria.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire alla nuova squadra di Presidenza con due componenti di altissimo profilo e competenza e su temi strategici per il nostro paese e per il nostro territorio. Lara Ponti sarà infatti vicepresidente con la delega Esg (Environmental, social, and governance) e transizione ambientale. Inoltre, a Giorgio Marsiaj viene affidata la delega alla Space economy” sottolinea Gay. “Lara e Giorgio contribuiranno alla governance di Confindustria dei prossimi quattro anni, un periodo che sarà decisivo per il futuro economico del Paese e della nostra industria. Permettetemi inoltre, a titolo personale, di aggiunge un ulteriore ringraziamento per la disponibilità che Lara e Giorgio hanno voluto dare a sostegno del nostro sistema, è una garanzia importante per il futuro” conclude Gay.