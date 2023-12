A GiovedìScienza oggi si parla di nuove frontiere nella cura della carie

Per curare le carie e l’ipersensibilità dentale si possono usare sostanze che vengono dal mare: è l’innovativa scoperta di Sara Gandolfi, vincitrice della 12a edizione del Premio Nazionale GiovedìScienza che, il 7 dicembre, racconterà la sua particolare ricerca dal palco di GiovedìScienza, al Polo del ‘900.

“La sensibilità dentale può avere molte cause, tra cui, appunto, le carie – spiega Sara Gandolfi, ricercatrice all’ISSMC-CNR di Faenza e protagonista dell’incontro di GiovedìScienza del 7 dicembre. Alcuni batteri, detti cariogeni, producono acidi che corrodono lo smalto dentale, fino ad arrivare a “bucarlo” lasciando scoperto lo strato sottostante, ovvero la dentina. Il progetto di ricerca si concentra sulle lische di pesce, scarto della filiera del cibo, da cui si estraggono prima la parte organica e in seguito la parte minerale costituita dal fosfato di calcio. Questo va a depositarsi sui tubuli dentali della dentina scoperti, agendo come tappo e contrastando la sensibilità dentale”.

Una voce giovane con cui scoprire le sorprendenti nuove frontiere delle cure in grado di salvaguardare il funzionamento della bocca e l’estetica dei nostri sorrisi.

La conferenza del 7 dicembre è visibile anche in diretta streaming su www.giovediscienza.it ed è moderata da Gianluca Dotti, giornalista e divulgatore scientifico.

Sara Gandolfi

Laureata in Chimica e dottoranda in Scienza dei Materiali dell’Università di Parma, svolge la propria ricerca all’ISSMC-CNR di Faenza. Dal 2022 partecipa al progetto SEArcular, che si pone l’obiettivo di valorizzare scarti industriali per ottenere prodotti ecosostenibili per la cosmesi e non solo, seguendo lo slogan “sposare gli elementi e farli reagire”: è così che da un “rifiuto” come le lische dei pesci si riescono a ottenere dentifrici e creme, ma anche fertilizzanti e altri prodotti utili. A maggio 2023 ha vinto la 12a edizione del Premio nazionale GiovedìScienza.