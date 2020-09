A Pavarolo la mostra “dona ferentes” nello Studio Museo Casorati e negli spazi dell’Emporium Project

Il Comune di Pavarolo, Archivio Casorati ed Emporium Project presentano, da domani, sabato 26 settembre, e fino al 10 novembre, la mostra “dona ferentes”, di Manuele Cerutti e Francesca Ferreri, curata da Francesca Solero, all’interno dello Studio Museo Felice Casorati di Pavarolo e negli spazi del paese riconvertiti all’arte contemporanea.

La mostra nasce dalla Residenza d’artista che Cerutti e Ferreri hanno usufruito lo scorso anno a Casa Casorati a Pavarolo, curata da Francesca Solero.

Francesca Ferreri realizza in mostra un’installazione, pensata appositamente per lo spazio dello studio, in cui 24 sculture a forma di mensola, perdono la consueta funzione di contenere oggetti per sostenere unicamente il proprio immaginario. L’artista crea, attraverso stratificazioni, aggregazioni di materia e sottili interventi pittorici, territori visionari dalla forte impronta geologica in cui si annulla la differenza tra il sotto e sopra, entrambi supporti per nuovi paesaggi, al tempo stesso arcaici e contemporanei. Circondata da queste realtà e in forte dialogo con esse, una grande tela ad olio di Manuele Cerutti abita lo spazio e si interroga sul rapporto asimmetrico dell’Io con il proprio sé. In un autoritratto allegorico, dalle dimensioni reali e posture classiche, un uomo porta se stesso introducendo il dubbio che la vicinanza fisica tradisca una distanza, da quell’“abisso che con noi si muove”. Portarsi diventa una filosofia dell’agire, di un “lavoro come cura”, quasi una spiritualità laica per mantenere la rotta con equilibrio e perseveranza.

La mostra si sviluppa come continuazione e ampliamento anche negli spazi della Project room e Emporium Project lungo la via Maestra, strada centrale di Pavarolo. Qui i due artisti, ognuno gestendo il proprio spazio in autonomia, offriranno al pubblico un ampliamento del proprio lavoro: Manuele Cerutti presenta una serie di acquerelli e disegni inediti, approfondimenti tonali e variazioni plastiche, intorno al tema della mostra, mentre Francesca Ferreri propone un’installazione sonora realizzata espressamente per l’occasione. Il paese si animerà e i diversi luoghi abitati dalle opere d’arte concorreranno a completare la visione unitaria che sarà il pubblico ad elaborare e definire con il proprio spostamento.

Opening con gli artisti sabato 26 settembre dalle 16 alle 19 e domenica 27 settembre dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

Apertura al pubblico dello Studio-Museo Felice Casorati (via del Rubino 9) tutte le domeniche pomeriggio, dalle 15 alle 18, a ingresso libero. Fino al 10 novembre. Ingresso libero.

Gli orari della Project Room (via Maestra 22) sono lunedì-sabato 6,30-13,30 e 16-20, domenica 6,30-13,30.

L’EX_EMPORIO (via Maestra 13) è visitabile solo su appuntamento telefonando al 373/8784575.

È possibile visitare la mostra su appuntamento durante la settimana, per scuole e gruppi di minimo 12 persone. Prenotazioni alla mail turismo@comune.pavarolo.to.it

Info sui siti www.pavarolo.casorati.net e www.comune.pavarolo.to.it

La mostra è realizzata nell’ambito del progetto “Memorie e Visioni Contemporanee. Lo Studio Museo Felice Casorati e il Borgo di Pavarolo dialogano con l’Arte Emergente”, promosso dal Comune di Pavarolo, in collaborazione con Archivio Casorati, comitato scientifico Studio Museo Casorati, presieduto da Francesco Poli, associazione Plug IN, Residenze Casa Casorati, con il coordinamento della sindaca di Pavarolo, Laura Martini.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Comune di Pavarolo, della Fondazione CRT, nel merito del bando Esponente, e con il patrocinio della Regione Piemonte.

Gli accessi agli spazi espositivi sono regolamentati secondo la normativa vigente in materia di prevenzione del Covid-19.