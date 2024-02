A Pragelato tre giorni di Triathlon per i Mondiali Invernali: corsa, bici e fondo. Ingresso libero, da venerdì 23 a domenica 25 febbraio

Questo fine settimana a Pragelato, si svolgeranno i Mondiali di Triathlon invernale: sci di fondo – corsa e mountain bike sulla neve – e di duathlon invernale – corsa e sci di fondo- sulla pista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.

Trecento atleti, 200 uomini e 100 donne, tra i quali i piemontesi Elisa Sordello, Sci Club Entracque Alpi Marittime, fortissima fondista e atleta di punta nella Coppa del Mondo di skiroll, e l’ussegliese Massimiliano Perino, Team Futura.

Cerimonia di apertura con la fanfara della Taurinense e la sfilata degli atleti venerdì 23 alle 15,30 al Centro Olimpico del Fondo di Pragelato.

I World Triathlon Winter Championships Pragelato – Sestriere 2024 – organizzati da World Triathlon e dalla Federazione Italiana Triathlon, in sinergia con la Regione Piemonte – in questa XXVI edizione assegneranno i titoli di specialità individuali, mixed, para triathlon e di categoria nel Winter Triathlon e individuali, para duathlon e di categoria nel Duathlon.

L’evento si svolgerà interamente al Centro Olimpico del Fondo di Pragelato einizierà venerdì 23 febbraio con i Campionati Mondiali invernali di Duathlon per Elite, U23 e Junior. Seguirà nel pomeriggio, alle ore 15.30, la cerimonia inaugurale.

Sabato 24 si svolgeranno i Campionati Age Group e Para Winter Duathlon, e i Campionati Elite, U23 e Junior di Winter Triathlon.

L’ultimo giorno di gara, domenica 25 febbraio, sono in programma i Campionati mondiali invernali di Triathlon Age Group, i Campionati mondiali di Para triathlon e la Mixed Relay 2x di Elite e U23/Junior.

I Mondiali sono un ulteriore passo in avanti verso la valorizzazione e il riconoscimento dell’importanza che sta assumendo il triathlon invernale nel panorama della multi disciplina in Italia e segue l’organizzazione del Suzuki Winter Triathlon Circuit che nell’edizione 2024 ha coinvolto, in quattro tappe, Cogne, Forni di Sopra, Predazzo e Valbondione.

L’Italia si conferma dunque, ancora una volta, patria della triplice invernale sin dalla sua nascita alla fine degli anni Novanta, con la ferma volontà di sostenere la crescita di questo spettacolare sport che il presidente di World Triathlon e membro CIO Marisol Casado auspica di portare al più presto ai Giochi Olimpici Invernali.

Gare a ingresso gratuito sino a domenica.