A spasso fra le ville e i castelli storici del pinerolese, oggi straordinariamente aperti al pubblico

Domenica alla scoperta del patrimonio artistico e culturale del pinerolese.

È la proposta di Turismo Torino e Provincia, che ha promosso l’apertura di ville, palazzi e castelli, di proprietà privata e normalmente non accessibili al pubblico, che oggi, domenica 26 luglio, sono straordinariamente visitabili.

Le mete sono a meno di mezz’ora di auto da Torino, facilmente raggiungibili.

E per permettere una giornata all’insegna dello svago e della tranquillità, in molte delle strutture sarà possibile fermarsi per pranzo con la formula del picnic all’aperto.

Iniziamo da Pinerolo, anche raggiungibile in treno, dove è aperta la mostra “Tre secoli di giardini a confronto”, alla villa Il Torrione.

Prenotazione obbligatoria allo 0121/323358. Ingresso 6 euro.

La seconda proposta della storica cittadina, è il tour letterario dal Duomo a villa Santa Brigida, con visita del giardino e picnic (35 euro), con prenotazioni ai numeri 335/6874566 e 349/5712427.

A San Secondo di Pinerolo, conosciuto per la ricca proposta di eventi e mostre della Fondazione Cosso, picnic sul prato del parco secolare proposto dal bistrot del Castello di Miradolo (0121/502761).

Analoga offerta anche dal giardino del Palazzotto Juva di Volvera, aperto al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’ingresso a 8 euro, prenotazioni: 339/5690121 e 347/4898272.

Pranzetto stile picnic proposto dallo chef Massimo Agù al Castello di Marchierù a Villafranca Piemonte.

Complesso medievale composta dal castello, dalla cappella gentilizia, dalle scuderie e dall’antica cascina di Soave.

Visita e picnic a 30 euro, prenotazioni al 340/5266980.

Se si è interessati solo alla visita il costo è di 8 euro e le prenotazioni vanno effettuate al 339/4105153.

Sarà anche possibile accedere all’imponente Castello di Osasco e al suo parco storico, realizzato nel Settecento su disegno di Benedetto Alfieri.

Prenotare al 333/8036044. L’ingresso cosa 8 euro.

Bene FAI del Piemonte, è aperta Casa Lajolo a Piossasco, da non perdere il suo giardino all’italiana (348/7095508).

Infine, aperti al pubblico Palazzo Castelvecchio a Bricherasio (338/7020341), e Villa Giacosa Valfrè di Bonzo a Pancalieri (011/9734120).

Prenotare sempre per accedere alle visite.