A Stresa CPO LOUNGE COMMUNITY, l’evento di Adaci dedicato a CPO, direttori logistici e supply chain manager

Al via l’evento della CPO (Chief Procurement Officer) LOUNGE COMMUNITY di ADACI, l’associazione dei direttori acquisti e del supply management, a Stresa, città di cultura e arte, situata nel cuore dei due laghi Lago Maggiore e Lago d’Orta, il 26 e 27 settembre 2019.

La CPO LOUNGE COMMUNITY è un importante confronto annuale sul Procurement e la gestione del supply management. CPO, direttori Logistici e Supply Chain manager, si confronteranno sull’ imprescindibile convergenza di area Procurement e Finance e sulle nuove professionalità: una complementarietà di ruoli quella del Finance e Procurement, che si intrecciano nella definizione del pricing per le materie prime, nella valutazione dei fornitori e degli algoritmi predittivi. La CPO Lounge è parte del progetto sviluppato da ADACI insieme al Fucina (Rezzato, Brescia da poco concluso), al Magister e ADACI Smart (in calendario a Livorno 8 novembre 2019), percorsi di crescita dedicati ai professionisti, al mondo accademico ed imprenditoriale. Il messaggio centrale e il tema guida della CPO LOUNGE di ADACI saranno i trends di sviluppo di cultura adeguata a costruire valore in azienda, l’innovazione, la sostenibilità, la negoziazione strategica.

Il programma della due giorni è fitto di interventi e dibattiti di grande rilievo e autorevolezza con personalità di primo piano del mondo accademico, dell’impresa e del giornalismo. I temi affrontati verteranno sulle priorità dell’agenda del Chief Procurement Officer e Supply Chain Manager con l’impatto delle nuove tecnologie e l’adattamento delle strutture organizzative. Ad aprire i lavori l’ intervento e i saluti di Edward Altman, Professore alla NY University a cui è stato dedicato Procurement Excellence Award 2019, le cui celebrazioni saranno tenute in forma riservata la sera del 26 settembre all’ hotel Regina Palace di Stresa.

In rappresentanza della istituzioni del Piemonte, per la città metropolitana di Milano Laura Specchio Presidente Commissione Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Risorse Umane, Moda e Design, la rappresentanza del Comando NATO Rapid Deployable Corps – ITALY (NRDC-ITA).

Tra i principali ruoli ADACI è confermata la presenza del Presidente Nazionale ADACI, Fabrizio Santini, del Segretario Generale ADACI Federica Dallanoce, di Laura Echino, Presidente della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta di ADACI, di Vincenco Genco, Presidente Sez. Lombardia e Liguria di ADACI.

Chairman dell’evento sarà il giornalista Orlando Ferraris.

Interverranno, tra gli altri, durante la giornate: Sergio Casella, Divisional President Barry-Wehmiller, Edward Altman, Professore Emerito Stern School of Business NY university; Marco Zoff, Chief Procurement Officer Leonardo Company; Claudio Notarantonio CPO Salini Impregilo; Ivan Ortenzi, Innovation Expert, Speaker, Author and Lecturer, Business Integration Partner; Luigi Luca Manuelli, CDO Ansaldo Energia and President Cluster Intelligent Factory; Gabriele Sabato, Co-founder & Chief Executive Officer at Wiserfunding; Maurizio Esentato, Ceo Classis Capital.

La sera degli awards precederà l’apertura della CPO LOUNGE COMMUNITY: verranno consegnati gli ADACI Excellence Award ai finalisti.

Per il programma completo si rimanda al sito dell’ADACI: www.adaci.it; per gli awards: https://www.adaci.it/candidati-allexcellence-award-2019/