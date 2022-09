A Torino la 15^ edizione Festa dei cuochi e delle cuoche

E’ in programma per il prossimo 1 e 2 ottobre 2022 la 15^ edizione della Festa dei Cuochi e delle Cuoche che proprio quest’anno celebra i 300 anni della storia dell’Associazione. L’Associazione Cuochi di Torino è la più antica delle corporazioni professionali ancora operanti, nata proprio a Torino nel 1722, con sede in Via Bogino 17.

Alla Conferenza stampa che si terrà mercoledì 28 settembre 2022 alle ore 12, presso la Sede della Città Metropolitana di Torino in Corso Inghilterra 7 -Sala al 15’ piano -, interverrà la consigliera delegata al Turismo Sonia Cambursano.

Il ricavato della Manifestazione sarà devoluto ad un progetto di beneficenza. Nelle precedenti edizioni l’utile è stato donato all’Istituto Alberghiero di Amatrice distrutto dal sisma del 24.08.2016 e l’ultima alla Nazionale Italiana dell’Amicizia NIDA onlus. Per l’edizione del 2022 è stata scelta l’associazione IPSIA-ACLI organo non governativo che opera per la cooperazione internazionale allo sviluppo, alla solidarietà tra i popoli e alla diffusione di una cultura di pace.

La Manifestazione si svolgerà in due giornate, sabato 1/10/2022 e domenica 2/10/2022 anche per celebrare i 300 anni di storia dalla fondazione dell’Associazione Cuochi di Torino, alle ore 11 di sabato 1 ottobre ci sarà la cerimonia di scopertura della targa, a cui parteciperanno l’Assessore Gianna Pentenero della Città di Torino e l’Assessore della Regione Piemonte Elena Chiorino, che vedrà anche la partenza del gruppo storico dell’Associazione di S. Paolo Solbrito assieme al gruppo di sbandieratori di Asti e del Gruppo storico Pietro Micca, da via Bogino 17 con arrivo in piazza Vittorio Veneto.