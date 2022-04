A Torino torna la Settimana del Vino

L’edizione primaverile della Torino Wine Week comincia lunedì 18 aprile e prosegue fino al 25. Confermata l’esposizione di fine settimana nei saloni del Museo del Risorgimento.

Con Torino Wine Week ci eravamo lasciati poco prima di Natale. Dopo mesi di chiusure, stufi degli acquisti online, avevamo passato alcuni bei momenti con i produttori che avevano affollato Palazzo Carignano.

Ora, appena concluse Grandi Langhe e Vinitaly, la settimana del vino torna in città con un format ancora migliorato.

Si parte con quella che è stata definita la settimana diffusa del vino. L’apertura nel giorno di Pasquetta non poteva tralasciare un’intera giornata all’aria aperta. Così lunedì 18 aprile sono i filari della cantina Miglioretti di Pino Torinese a dare il via alla manifestazione, protagonista la Freisa.

Seguono quattro giorni di degustazioni, aperitivi, cene e momenti conviviali che abbinano alcuni locali cittadini ad altrettanti vigneron.

Martedì 19 e Mercoledì 20 aprile enoteche e vinerie ospitano degustazioni tematiche con approfondimenti e momenti di condivisione. Si può scegliere tra Lumeria, Retrobottega, Porto Ribeca, Barbiturici, Botz, Lanificio San Salvatore, Barotto, Gesty, Mercato Centrale, oltre a tutti quelli che si stanno aggiungendo di ora in ora ad un cartellone già ricco.

Giovedì 21 e Venerdì 22 aprile tocca agli chef, chiamati a studiare menu che sappiano sposare i vini delle aziende ospitate. Spiccano la cena al tavolo della cantina del Ristorante Del Cambio con le etichette dei Poderi Oddero, quella della Limonaia con i vini altoatesini di Urban Plattner, Banfi a tavola al Birichin e il Gufo Bianco con Pico Maccario. Ma ci sono anche Oinos, Osteria Rabezzana, Scalo+, Ristorante Giovanni e Trattoria dell’Amicizia. Anche qui l’elenco potrebbe ancora allungarsi nei prossimi giorni.

Nel fine settimana torna la kermesse nei saloni del Museo del Risorgimento. In pieno centro cittadino settanta cantine di tutto il Piemonte (e non solo) espongono i loro prodotti al Salone del Vino.

Saranno presenti anche produttori in arrivo dalla Toscana e dal Veneto e una selezione internazionale di aziende in collaborazione con Elemento Ingideno, provenienti da Cile, Georgia, Sud Africa, Libano, Nuova Zelanda, Austria, Portogallo, Repubblica Ceca. Un’occasione per gli appassionati, che possono scegliere tra diverse formule tra ingresso e degustazioni.

Novità dell’edizione primaverile della Torino Wine Week è la sezione conferences. Sono calendarizzati tre incontri speciali dedicati alla vita del vino fuori dalla vigna, seguiti da degustazione.

Conclusione lunedì 25 aprile da Eataly con una cena nell’Enoteca al piano interrato. Iuli, Trebotti e Pravis racconteranno e faranno degustare i loro vini, in abbinamento alle tapas dell’Executive Chef Patrik Lisa.

Tutte le informazioni su www.torinowineweek.it

Il calendario della settimana diffusa è in continuo aggiornamento su https://eventi.torinowineweek.it/