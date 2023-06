A Torino una giovane artista, Marzia Boaglio, fonda il movimento Meta-Futurista

Marzia Boaglio è fondatrice di uno studio che trasforma le emozioni dei committenti in opere d’arte e d’arredo.

L’anello di congiunzione tra piano ideale e fisico. Ogni opera che crea è unica e ha una storia, da qui la definizione di Story Art Designer; un’artista di talento che riesce a catturare l’attenzione con il suo gusto distintivo e deciso. La sua padronanza tecnica e l’uso del colore sono notevoli e continuando a sviluppare la sua ricerca e la sua sperimentazione, la sua arte sedurrà sempre più pubblico, perché nei mezzi espressivi e artistici ha il potenziale per continuare a crescere e lasciare un segno significativo nel mondo dell’arte contemporanea.

La mostra personale sarà l’occasione per presentare al pubblico il Manifesto teorico e della pittura del “Meta-Futurismo”, la corrente artistica di cui Marzia Boaglio è la capostipite e ne incarna l’anima, nella raffinata cornice dell’atelier dell’artista.

“Le opere di Marzia Boaglio ispirano memorie avanguardistiche novecentesche, nel suo DNA artistico sono presenti le esperienze di grandi nomi del passato come il torinese Giacomo Balla, il trentino Fortunato Depero o il cubista spagnolo Juan Gris, ma sicuramente le suggestioni delle sue forme suggeriscono memorie del Futurismo che l’artista supera, rendendolo solo una traccia estetica del suo percorso, un imprinting naturale dato il luogo della sua formazione e della sua crescita artistica, Torino. Marzia Boaglio è oltre il Futurismo, non ha gli stessi ideali, è donna, e i Futuristi ritenevano la figura femminile fragile e foriera di debolezze, e crea per tutti, senza distinzioni di genere, preferenze sessuali, razza o estrazione sociale, le sue forme richiamano la vecchia avanguardia ma sono diverse, più morbide, dolci e le utilizza per raccontare storie d’amore universale e non la velocità e la violenza“, racconta il curatore della mostra Mirko Gambaro.

L’inaugurazione della mostra personale di Marzia Boaglio, a cura di Mirko Gambaro, dal titolo “Marzia Boaglio – La Prima Meta-Futurista” si tiene mercoledì 28 giugno alle 18, nell’atelier dell’artista, in via Bonafous 8/A a Torino.

Dal 28 giugno al 15 luglio 2023, presso l’atelier dell’artista.

Guarda il video dell’artista su Youtube.