Ad agosto poche piogge in Piemonte, si aggrava la siccità

Nel mese di agosto in Piemonte le piogge sono state molto scarse, in particolare nel sud della regione. Complessivamente sull’intero bacino del Po chiuso alla confluenza col Ticino sono caduti in media circa 37 mm di pioggia, risultando così il terzo agosto più secco degli ultimi 70 anni.

I bacini meridionali, dunque, come segnala Arpa Piemonte, hanno registrato i deficit di pioggia mediamente peggiori (attorno all’80% in meno) contro un deficit medio del 50-60% nei bacini centro settentrionali.

La regione risulta essere in condizioni di siccità severa sui bacini meridionali ed orientali e almeno moderata in tutti quelli orientali se si considera l’indice SPI a lungo termine, ovvero a 6 mesi, che tiene conto della pioggia caduta sia in primavera sia estate. Solo Toce, Cervo, Orco e Dora Baltea mostrano una normalità tendente, tuttavia, a condizioni di deficit idrico.