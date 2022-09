Ai confini del biotech, porte aperte al Centro di Biotecnologie di via Nizza

“Ai confini del biotech” mercoledì 7 settembre alle ore 18, nel cortile principale del Centro di Biotecnologie Molecolari “Guido Tarone” (MBC), in via Nizza 52, i giovani ricercatori e ricercatrici del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute si alterneranno ai microfoni in una serie di “domande e risposte”, come in un talk show, per raccontarsi e raccontare quello che quotidianamente viene studiato e scoperto presso il Centro.

Un percorso che narra sia la vita di un giovane che vuole fare ricerca, sia come si svolgono gli studi sulle molecole e sulle cellule che costituiscono il corpo umano.

I ricercatori e le ricercatrici si confronteranno sulle strategie e le strade che la ricerca utilizza per sviluppare terapie più efficaci per la cura di malattie tumorali, genetiche ed ematologiche, e sulle nuove frontiere della medicina rigenerativa.

In contemporanea, per tutta la settimana, nelle due aule Open Space del Centro saranno esposte le migliori fotografie della mostra “ La Scienza attraverso il mio obbiettivo” edizione 2020/2021.

Mostra fotografica esposta sino al 9 settembre.

Ingresso libero. Per Informazioni: settimane@centroscienza.it