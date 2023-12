Al bioparco Zoom di Cumiana il Natale è finlandese, renne e villaggio degli elfi

Quest’anno, al bioparco Zoom di Cumiana ci si troverà immersi nella tipica atmosfera della Lapponia finlandese tra fiocchi di neve, musica, luci, renne, magici elfi, e lo spettacolo emozionante dell’aurora boreale. Un vero e proprio viaggio che catapulterà i visitatori nell’atmosfera tipica del Natale nordico e offrirà loro numerose iniziative che renderanno ancora più indimenticabile il tempo trascorso nel bioparco.

A partire dal Regno delle Renne dove si potranno incontrare Rudolph – la fedele renna dal naso rosso di Babbo Natale e i suoi amici Cometa, Saetta e Freccia. Qui, tutti i giorni, saranno in programma speciali talk ed extra experience durante i quali imparare tutto sul magico mondo delle renne, tra informazioni scientifiche e racconti leggendari su questa specie simbolo del periodo natalizio, e partecipare al loro feeding per vederle mangiare il loro spuntino preferito: i licheni!

I più piccoli potranno poi fare tappa al Villaggio degli Elfi dove i simpatici aiutanti di Babbo Natale li intratterranno durante tutta la giornata con animazione, laboratori, face painting, giochi e divertenti sessioni di baby dance. Qui si potrà inoltre assistere al divertente e interattivo show di magia “La Magia degli Elfi”, che trasporterà tutta la famiglia in una sorprendente avventura in compagnia dell’Elfo Pandizenzero (date e orari consultabili online). Appuntamento speciale sabato 30 dicembre con il mago Shezan2, che si esibirà in numeri di prestigio, magia e giocoleria per regalare a grandi e piccini tutto lo stupore di una performance dal vivo originale e coinvolgente.

Proseguendo nel parco tra giganti sculture luminose, che riproducono a grandezza naturale alcuni degli animali più amati come l’elefante, il rinoceronte, la giraffa e la zebra, si incontrerà poi la Casa del regalo dove chiunque potrà scrivere su un cordoncino il proprio desiderio per l’ambiente oltre che sostenere attivamente i progetti della Fondazione ZOOM: sarà infatti possibile scoprire tanti prodotti e regali solidali oppure partecipare alla lotteria “Salva il Pianeta” e provare a vincere uno dei tanti premi in palio, tra cui un soggiorno presso il Lake Eyasi Resort di ZOOM. I bambini, inoltre, potranno portare qui un giocattolo che non usano più e che, grazie al Sermig, avrà una nuova vita e sarà regalato ai bambini più bisognosi.

E per un’experience ancora più completa, non mancheranno le proposte gastronomiche: a pranzo l’Ombiasy Restaurantsi trasformerà in una confortevole location per scaldarsi gustando il menù dell’Elfo, una proposta self-service a tema natalizio che propone piatti tipici del Natale con un’incursione anche nella cucina del Nord Europa.

Giorni e orari di apertura del parco:

Weekend e festivi di dicembre e dall’1 al 7 gennaio, dalle 10,30 alle 17,30, chiuso il 25 dicembre.