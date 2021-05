Al Campus ONU, da oggi la mostra di Sabina Rocca “Go Goals Together”

Oggi, giovedì 27 maggio, inaugura al Campus ONU a Torino (viale Maestri del Lavoro 10) la mostra Go Goals Together di Sabrina Rocca, una riflessione sui 17 obbiettivi sostenibili dell’Agenda 2030.

In un momento ancora difficile e incerto, durante il quale viaggiare non è una prospettiva così scontata, Sabrina Rocca riesce a portarci lontano con la sua mostra; senza uscire dai confini della città ci troviamo catapultati in una zona altra, in un luogo che ne racchiude tanti, come la popolazione di tante e diverse origini che lo frequenta.

Ma Rocca non si accontenta solo di farci uscire dalla nostra comfort zone portandoci letteralmente in giro per il mondo, l’artista ci mette infatti di fronte agli obiettivi sottoscritti dai 193 Paesi per realizzare un mondo più a misura d’uomo, sottolineando così che, esattamente come nel caso di questa pandemia, i risultati si raggiungono soltanto con l’impegno collettivo.

Opening giovedì 27 maggio

Campus ONU, Viale Maestri del Lavoro 10, Torino

Fino al 17 luglio, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19, su appuntamento scrivendo una mail a gogoalstogether@gmail.com