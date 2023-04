Al Centro Congressi UI oggi si parla della filiera dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza in Piemonte

“La filiera dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza in Piemonte. Scenari, prospettive e opportunità per la valorizzazione delle eccellenze industriali del territorio” è il titolo del convegno che si tiene stamattina, a partire dalle 10,30, nella Sala Agnelli del Centro Congressi Unione Industriali, in via Vela 17.

I Saluti Introduttivi sono di Giorgio Marsiaj, Presidente Unione Industriali Torino, Fulvia Quagliotti, Presidente Distretto Aerospazio Piemonte, e Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino.

Si entra nel vivo del dibattito con il tema “Il modello Leonardo in Regione Piemonte e gli impatti sulla filiera locale”, con Giorgio Barba Navaretti, del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, Università Statale di Milano, Fulvio Boscolo, Chief Executive Officer LMA Aerospace Technology, Giacinto Carullo, Chief Procurement & Supply Chain Officer di Leonardo S.p.a., Alessandra Lanza, Senior Partner Prometeia.

La seconda sessione verte su “Il percorso verso il futuro, la partnership tra Imprese e Istituzioni: la Città dell’Aerospazio”, insieme a Massimo Claudio Comparini, Chief Executive Officer Thales Alenia Space Italia (in collegamento), Giuliana Mattiazzo, Vice Rettrice per il Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Torino, Andrea Tronzano, Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Piemonte, Marco Zoff, Managing Director Divisione Velivoli Leonardo S.p.a.

Le conclusioni sono affidate al Presidente Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Modera i lavori il Capo Servizio Economia della RAI TGR Piemonte, Vanni Caratto.

