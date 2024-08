Al Forte di Bard la mostra SuperFantaRobot: da Nathan Never ad Atlas Ufo Robot 

La mostra SuperFantaRobot (da sabato 3 agosto aperta al pubblico al Forte di Bard) è un viaggio fantastico nella fantascienza, nel linguaggio del fumetto e l’illustrazione, con una guida d’eccezione: Nathan Never, l’eroe del futuro della Sergio Bonelli Editore. L’Agente Speciale Alfa è presente con le tavole originali di Romeo Toffanetti, che fanno conoscere il personaggio ai visitatori e li accompagnano in un viaggio alla scoperta della letteratura fantastica, raccontando come fantastico e scienza si incontrano fino a giungere alla poetica del futuro dei Canti di Gadalas nati dalla penna di Bepi Vigna.

Ma non basta, perché un’intera sala è riservata agli incontri fumettistici tra Nathan Never e l’astronauta Luca Parmitano, dedicati alla custodia e salvaguardia del nostro pianeta, all’Universo e alla Luna. E lo stesso astronauta in forza ad ESA – Agenzia Spaziale Europea, ha appositamente realizzato un video in cui racconta della sua passione per la fantascienza.

Tanti altri gli autori protagonisti che, attraverso una carrellata di oltre cento tra illustrazioni e disegni, omaggeranno la fantascienza: gli acquerelli originali in stile Pop art di personaggi entrati nella memoria collettiva, tra fumetto e cinema, dell’artista Rita Carlini, le parodie disneyane di Fantascienza paperizzata nei disegni originali del fumettista Sergio Cabella per Walt Disney. E ancora, le costellazioni in stile fantasy nelle rappresentazioni di StarDragons dell’illustratore Paolo Barbieri con commento dello stesso autore e di Marina Costa, astrofila dell’Osservatorio astronomico del Righi di Genova.

Esposte anche le riproduzioni dei fumetti e le illustrazioni de Il Dottor Oss, di Jules Verne, realizzate da due grandi autori per ragazzi: Grazia Nidasio e Mino Milani. Non mancherà l’indimenticabile generazione di Super Robotcon la preziosa raccolta di rodovetri (fogli trasparenti in acetato di cellulosa) degli eroi dei cartoni animati di Atlas Ufo Robot e i poster originali del colle­zionista e scrittore Fausto Avaro, le tecno-illustrazioni di Robot Madness di Daniele Rudoni e Riccardo Pieruccini.

La mostra promossa dal Forte di Bard è curata da Bruno Testa.

INCONTRI COLLATERALI

Venerdì 9 agosto 2024, alle ore 17.00, è in programma nell’auditorium dell’Opera Mortai, un incontro dedicato al mondo di Nathan Never con il fumettista Romeo Toffanetti, seguito da una visita in mostra con l’autore. Ingresso gratuito su prenotazione: prenotazioni@fortedibard.it – T. 0125 833811.

