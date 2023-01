Al museo Nazionale della Montagna di Torino il talk “Il cervello in un bosco”

Giovedì 26 gennaio alle ore 17,30, il Museo Nazionale della Montagna di Torino propone un talk dal titolo “Il cervello in un bosco”. L’appuntamento rientra nel public program di The Mountain Touch, mostra con un approccio artescienza visitabile fino al 2 aprile, che esplora l’impatto benefico degli ambienti montani e degli elementi naturali sul piano biologico e quello psicologico dell’essere umano.



Il talk muove da uno studio che un gruppo di ricercatori del NICO Università degli Studi di Torino sta conducendo, in collaborazione con la Clinica Psichiatrica della prof.ssa Paola Rocca, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino Presidio Molinette) e con l’Istituto Superiore di Sanità.



Gli studiosi stanno analizzando gli effetti del contatto con la natura sui disturbi psichiatrici, in particolare sulla depressione: lo scopo della ricerca in corso è comprendere quali meccanismi cellulari, molecolari e genetici vengano attivati o modificati dal “vivere il bosco”. A partire da questa ricerca, il talk esplora i meccanismi attraverso i quali la natura impatta positivamente sul nostro organismo, influenzando i sistemi cardiovascolare e immunitario, e agendo sul cervello con meccanismi e conseguenze non ancora del tutto conosciuti.



Allargando la riflessione alla situazione globale contemporanea, così come accade nel percorso espositivo della mostra, l’incontro apre a una serie di riflessioni di ampio respiro e prova a rispondere a una serie di domande: quale impatto potrà avere la devastazione ambientale in corso sulla nostra salute nel prossimo futuro? Come ricorrere all’ecoterapia per far fronte all’ecoalienazione? Che ruolo rivestono esperienze come la montagnaterapia, la terapia forestale, l’ormai noto Shinrin-Yoku o “bagno di foresta”, la progettazione biofilica e quella di parchi urbani per arginare la sindrome da “deficit di natura” o le malattie mentali psicoterratiche?



All’incontro interverranno Marina Boido, Roberta Schellino e Alessandro Vercelli del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi. Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Torino.



L’accesso al talk è gratuito.

Per visitare la mostra è necessario il biglietto di ingresso al museo.

Accesso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei.

Alle ore 16.30 è in programma una visita guidata in compagnia del curatore Andrea Lerda.