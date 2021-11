Al Polo del ‘900 oggi si parla della storia del calcio italiano

Nell’ambito del progetto integrato del Polo del ‘900 Sfide sconfinate. Lo sport che cambia il mondo coordinato dall’Unione Culturale Franco Antonicelli, l’Istoreto organizza oggi, in via del Carmine 14, venerdì 26 novembre, dalle 15 alle 18,30, l’incontro La storia nel pallone. Temi e ricerche per la storia del calcio italiano.

Il seminario proposto dall’Istoreto propone una rassegna delle piste di ricerca sul tema e vuole costituire un momento di confronto con un pubblico più ampio di docenti anche della scuola secondaria: i quali possono trovare nella storia dello sport in generale e del calcio in particolare un laboratorio particolarmente vivace e stimolante dell’interazione – sia a livello nazionale sia a livello locale – di fenomeni economici, sociali e culturali che plasmano una società e ne rispecchiano la trasformazione.

Introduzione di Aldo Agosti.

Intervengono:

Nicola De Ianni (Università degli studi di Napoli Federico II), Il calcio italiano: economia e potere

Maurizio Lupo (Consiglio Nazionale delle Ricerche) in collaborazione con Federico Baranello (direttore della testata online GliEroidelCalcio.com), Non solo figurine. Il collezionismo privato come fonte per la storia del calcio

Carmine Marino (Università degli studi di Salerno), «Il cielo è azzurro sopra Berlino»: memoria e immaginario dell’Italia campione del mondo in Germania

Nicola Sbetti (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna), La “politica estera”: della nazionale italiana di calcio

Daniele Serapiglia (Universidade Nova de Lisboa), La tragedia di Superga nella Comunità immaginata italiana

Francesca Tacchi (Università degli studi di Firenze), Il calcio femminile nell’Italia repubblicana. Una storia (in gran parte) da scrivere



