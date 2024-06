“Al termine della notte”, docufilm della Fondazione Bersezio sulla Torino criminale dell’800. Proiezione il 14 giugno al Museo Risorgimento

Una città cupa, con strade buie e zone pericolose, bande di criminali spavaldi che non esitano a tagliare la gola al malcapitato e storie criminali da prima pagina.

Un romanzo noir, una metropoli in centro america? No, Torino, ma non oggi, a fine Ottocento.

E’ il racconto di una Torino che non si studia sui libri quello del docufilm della Fondazione Vittorio Bersezio “Al termine della notte. Viaggio nel lato oscuro della Torino dell’Ottocento“, che verrà proiettato per il pubblico oggi, venerdì 14 giugno, alle 14,30 e alle 16, al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, piazza Carlo Alberto.

Si potrà assistere al docufilm gratuitamente, ma l’ingresso è con il biglietto del museo.

Protagonisti Vittorio Bersezio, fondatore nel 1867 della Gazzetta Piemontese – che nel 1894 diventerà “La Stampa” – e un suo vecchio amico, Domenico Cappa, già guardia del corpo di Camillo Cavour e in seguito maresciallo della Guardie di Pubblica Sicurezza, istituzione creata a Torino che poi si trasformerà nell’attuale Polizia di Stato.

Nella trama del docufilm i due si incontrano e iniziano a chiacchierare di crimine: Bersezio invita Cappa a salire nei suoi uffici del giornale e, d’improvviso, si ritrovano nell’attuale e avveniristica redazione de “La Stampa” di oggi, in via Lugaro, a Torino. Ma il salto spazio-temporale è soltanto apparente, perché dalla condivisione dei ricordi emerge che passato e presente continuamente si sfiorano e ci si può chiedere se davvero tutto sia cambiato da allora.

Il film, che si avvale di potenti strumenti grafici basati sull’intelligenza artificiale generativa per ricostruire immagini d’archivio e ambientazioni, tocca importanti aspetti sociali quali il ruolo femminile nella società dell’Ottocento o il parallelismo tra progresso tecnologico e l’animo dell’uomo stesso che non sembra mai veramente progredire.

Tra gli interpreti lo storico Gianni Oliva (anche autore della trama), Roberto Accornero (Vittorio Bersezio) e Mario Brusa (Domenico Cappa).

Il filmato vede anche la partecipazione straordinaria di Alex Belli (Martino Cafiero) e Delia Duran (Eleonora Duse) con un intervento speciale di Massimo Giannini, già direttore de La Stampa.

Il film rientra nel progetto della Fondazione Bersezio “Il secolo di Bersezio – Storia e storie di Torino Capitale d’Italia”, nell’ambito del quale sono già stati realizzati i film “Voci e volti del Parlamento Subalpino”, “Il canto degli Italiani”, “Torino, il Piemonte, l’Italia e l’Europa 1814-1861”, “A spasso con i fantasmi” e “La vittoriosa sconfitta” (tutti attualmente visibili presso la sala cinema del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino).

La produzione, che è stata fortemente sostenuta dalla Film Commission Torino Piemonte, ha visto il coinvolgimento operativo de La Stampa e della Fondazione Specchio dei Tempi.

Replica al Museo del Risorgimento anche venerdì 21 giugno e giovedì 27 giugno è prevista la proiezione, aperta al pubblico, del docufilm al Circolo dei Lettori, con dibattito sui temi toccati dal docufilm stesso.

Il filmato sarà poi reso disponibile, on demand, su alcune principali TV e piattaforme web.