Al via di rassegna estiva di Cascina Roccafranca: “Cascina sotto le stelle”

Fino al 4 agosto, a Cascina Roccafranca, via Rubino 45, “Cascina Sotto le Stelle”, la rassegna estiva con appuntamenti di musica, teatro, danza, open mic, stand up comedy e cinema d’autore, incontri con scrittori, appuntamenti per bambini e famiglie e attività ludiche.

Una rassegna multidisciplinare, aperta a tutte le espressioni artistiche, gratuita e per tutti.

Gli spettacoli si svolgeranno all’aperto nel cortile di Cascina Roccafranca, Casa del Quartiere di Mirafiori Nord e Santa Rita, uno spazio “altro” rispetto alla città circostante, un luogo protetto adatto ad ospitare diversi tipi di eventi. Chi vi entra si immerge in un’atmosfera tranquilla che fa dimenticare di essere in città.

La rassegna integra perfettamente le finalità e gli obiettivi che la Fondazione Cascina Roccafranca persegue, quelli di essere un centro civico di riferimento per gli abitanti del quartiere e non, anche nel periodo estivo.

Una rassegna gratuita offerta a tutta la cittadinanza, che risponde a bisogni ed interessi di diverse fasce di età, un’occasione per partecipare attivamente alla vita sociale e culturale del quartiere.

I partner coinvolti sono quasi 30, dal territorio e non, e sono sia realtà con cui Cascina collabora da tempo, sia nuove presenze che ci permettono di aprirci ad un pubblico sempre più ampio. Un mix che garantisce un’offerta artistica e culturale articolata, innovativa e di richiamo su tutto il territorio cittadino. Ci preme sottolineare inoltre che molte delle realtà con cui abbiamo organizzato la rassegna, hanno deciso di “prestare” e presentare le proprie esperienze a titolo assolutamente gratuito.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Gli appuntamenti dedicati al teatro sono quasi tutti organizzati dalla storica Compagnia Teatrale Assemblea Teatro, hanno risonanza cittadina e coinvolgeranno un pubblico di tutte le età. Sarà teatro adatto allo spazio aperto e ibrido come quello del cortile di Cascina Roccafranca, quindi “leggero”, fresco e con intrattenimento musicale. Ci sarà inoltre un appuntamento di improvvisazione teatrale ed uno dedicato alla stand up comedy.

Le serate musicali prevedono 6 concerti con gruppi locali tra cui i Vocal eXcess, coro pop rock ormai famoso a Torino e non solo ed i Britannia Row, in un concerto che vuole essere un omaggio doppio ai Pink Floyd, a 50 anni dall’uscita del famosissimo album “The dark side of the moon” ed a 34 dal mega concerto di Venezia, sulla Laguna, che cambiò il modo di intendere gli eventi live.

Cascina Roccafranca è inoltre punto di riferimento estivo ed invernale per il “popolo” delle danze folk per la Città e la prima cintura. Si propongono 7 appuntamenti di danze popolari con musica dal vivo e non, ed uno spettacolo di danza orientale.

Una menzione speciale va a una serata in cui musica danza e solidarietà si fondono per creare un’atmosfera unica: il KAS BA KAS festival, che si terrà il 15 luglio, con iniziative a favore della Scuolina di Addis Abeba in Ethiopia.

Gli appuntamenti dedicati al cinema (3) saranno curati dal soggetto partner Associazione Museo Nazionale del Cinema. Saranno presentate in Cascina Roccafranca due pellicole che ruotano intorno al mondo dei più giovani, una Tomboy nell’ambito del progetto “Ragazzi in città” con l’I.C. Alvaro Gobetti e il docufilm Bigger than us vincitore del premio Young Juri al 62° Festival dei Popoli. Inoltre la rassegna inizia con un film di animazione per bambini a cura del Gruppo Roccafranca Film.

Si è anche pensato a dei momenti dedicati ai tantissimi bambini e bambine che attraversano e frequentano durante l’anno sociale i nostri spazi: delle letture animate ed uno spettacolo teatrale.

Infine, la Cascina sarà la sede dell’appuntamento conclusivo del progetto “Officina per la Cultura” a cui hanno collaborato diverse realtà associative e che attraverso laboratori ed eventi di teatro, musica, danza, cinema e fotografia, vuole avviare e stimolare percorsi di crescita e creatività per bambini, giovani, adulti, anziani e persone fragili.

La rassegna CASCINA SOTTO LE STELLE è realizzata in collaborazione con: Gruppo Roccafranca Film, A.s.d.C Sportidea Caleidos, Coro My Fair Lady e Giovanna Mais, Giocatorino e Wherewolf Piemonte, Gruppo Folk in Cascina, Ass. artefolk, Bal.Un, Coop. Educazione e Progetto, Ass. Teatrulla, Vocal eXcess, Assemblea Teatro, Nucleo Board Cascina Roccafranca, Ass. Museo Nazionale del Cinema, ToAdd Onlus, Ass. IncontroDanza, Ass. Baldanza, Asd Artemide, Onda Teatro, Britannia Row, Coop. L’Arcobaleno, OndaTeatro, Ass. Quinta Tinta, Educare Insieme, Teatro e Scienza, Teatro Popolare Europeo – SCT Centre, Andirivieni Caffetteria e Osteria.

La rassegna è realizzata con il sostegno di Città di Torino e Compagnia di San Paolo.

Ecco il programma completo:

Giovedì 15 giugno ore 21

Sportidea Caleidos

Musicaleidos 2023

Concerto finale degli allievi della A.s.d.c Sportidea. Un repertorio vario tra voce, strumenti e musica d’insieme

Venerdì 16 giugno ore 21

MY FAIR LADY IN: MY FAIR LADY

Spettacolo tra immagini e musica, che celebra i più grandi attori e cantanti della storia del cinema e della musica di ieri e di oggi. Dirige Giovanna Mais

Sabato 17 giugno dalle ore 14.30

Giocatorino e WhereWolf Piemonte

LUDODAY 2023

Un pomeriggio per scoprire i giochi da tavolo e di ruolo

Martedì 20 giugno ore 21

ROCCADANZA – Gruppo Folk in Cascina

BalFolk e musiche dal vivo con il Laboratorio Folk

Giovedì 22 giugno ore 17

Coop. Educazione Progetto

Letture animate con Fabrizio Silei per bambini 3-6 anni e famiglie

Incursioni teatrali a cura dell’Ass. Teatrulla

Giovedì 22 giugno ore 21

Vocal eXcess in concerto

“Il coro pop rock più noto d’Italia”, con canzoni di alcuni tra i maggiori artisti internazionali

Venerdì 23 giugno ore 21

Ass. Quinta Tinta

IMPROJAMES

L’improvvisazione teatrale come non l’avete mai vista, con storie improbabili e sospesa tra atmosfere comiche e surreali

Martedì 27 giugno ore 21

ROCCADANZA – Ass. Artefolk

Balfolk con musiche e animazione

Giovedì 29 giugno ore 21.30

Ass. Museo Nazionale del Cinema

Tomboy

Proiezione film di Céline Sciamma (2011). L’opera seconda della regista francese è un’analisi dell’adolescenza che affronta la questione dell’identità di genere con delicatezza e acume. In collaborazione con Unione Culturale, Centro Studi Sereno Regis nell’ambito del progetto “Ragazzi in Città 3” con l’I.C. Alvaro Gobetti

Venerdì 30 giugno dalle ore 19

Coop. Educazione Progetto e Ass. Teatrulla

Notte bianca dei Bambini

Cena a colori per bambini e famiglie

A seguire “Chi sta dalla mia parte? – Come nasce un muro”. Uno spettacolo divertente, curioso ed in continuo rapporto con il pubblico

Mercoledì 5 luglio ore 21

ROCCADANZA – Gruppo Folk in Cascina

Balfolk con musiche e animazione

Giovedì 6 luglio ore 21

Assemblea Teatro e Officina per la Scena

Nel mare ci sono i coccodrilli

Spettacolo teatrale tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda, adattamento teatrale Zahira Berrezouga e Valentina Volpatto. Di e con Michele Guaraldo, Zahira Berrezouga, Valentina Volpatto. Una storia semplice, un viaggio che nessuno però aveva ancora avuto il coraggio di raccontare.

Venerdì 7 luglio ore 21.30

Nucleo Board Cascina Roccafranca presenta

Xanax Comedy – Concediti una lobotomia

L’unico open mic che ti solleverà dall’angoscia della vita. A cura del Laboratorio Teatrale Giulia Cerutti



Mercoledì 12 luglio

ROCCADANZA – Ass. Bal.Un e Nucleo Board Cascina Roccafranca

Ore 18 – 20 Lezione aperta e Aperifolk

Ore 21 Balfolk con musica dal vivo

Giovedì 13 luglio ore 21

Artemide Danza Orientale Egiziana

Mezzanotte al Cairo 2023

Spettacolo di danza orientale e folklore egiziano, un viaggio emozionante tra culture, musiche e danza: dalle melodie dei classici della canzone egiziana ai ritmi della danza tribal. Con la partecipazione della Compagnia No Wall Sisters

Venerdì 14 luglio ore 21

Britannia Row

A Pink Floyd Experience

Concerto Live

Sabato 15 luglio dalle ore 19

ToAdd Onlus

KAS BAS KAS Festival

Musica, danze e mostre a sostegno del progetto Scuolina di Addis Abeba, Ethiopia

Mercoledì 19 luglio ore 21

ROCCADANZA – Ass. Artefolk

Balfolk con musiche e animazione

Giovedì 20 luglio ore 21

Assemblea Teatro

Storia di un figlio

Spettacolo teatrale tratto da “Storie di un figlio – andata e ritorno” di Fabio Geda e Enaiatollah Akbari. Letture di Angelo Scarafiotti e Michele Guaraldo, voce fuori campo Valentina Volpatto, costumi Giampiero Capitani. Adattamento teatrale e regia Renzo Sicco

Venerdì 21 luglio dalle ore 17

Progetto “Officina per la Cultura”

Appuntamento finale di restituzione

Con teatro e musica dal quartiere assieme a Coop. Soc. L’Arcobaleno, Onda Teatro, Educare Insieme, Sportidea Caleidos, Teatro e Scienza, Teatro Popolare Europeo – SCT Centre

Mercoledì 26 luglio ore 21

ROCCADANZA – Baldanza e Nucleo Board Cascina Roccafranca

Danze internazionali con musiche e animazione

Giovedì 27 luglio ore 21

Ass. Museo Nazionale del Cinema

Bigger Than Us – Un mondo insieme

(2021) di Flore Vasseur. Proiezione del Docufilm vincitore del Premio Young Jury al 62° Festival dei Popoli. Cosa possono fare i giovani per cambiare il loro mondo? Il film racconta la vita e gli obiettivi di un gruppo di sette giovani attivisti provenienti da tutto il mondo, condividendo le loro lotte, i rischi, le denunce e i risultati in molteplici ambiti.

Venerdì 28 luglio ore 21.30

Supernova in concerto

Musiche dal mondo

Mercoledì 2 agosto ore 21

ROCCADANZA – Gruppo Folk in Cascina

BalFolk e musiche dal vivo con gli Spadaia

Giovedì 3 agosto ore 21

Assemblea Teatro

Dov’è finito papà?

Spettacolo teatrale con Arturo Gerace, Elena Cavallo e Tiziana Catalano, musiche di Exit North. Regia di Renzo Sicco. La storia di un bimbo normale con una vita normale in cui basta un istante perché il suo quotidiano e quello della sua famiglia precipiti nel caos

Venerdì 4 agosto ore 21

Canto anche se sono stonato

Canzoni a responsabilità limitata. Concerto di musiche d’autore e del passato, con Giorgio Pasino e Mauro Moretti

Info e contatti

Cascina Roccafranca, via Rubino 45, Torino

tel. 011.01136250

mail: inforoccafranca@comune.torino.it

Sito web: www.cascinaroccafranca.it

Pagina facebook: https://www.facebook.com/cascinaroccafranca

Instagram: https://www.instagram.com/cascinaroccafranca/