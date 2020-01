Al via i saldi invernali 2020 a Torino e in Piemonte

Per tutti gli amanti dello shopping e per coloro che amano farsi un regalo anche solo ogni tanto da oggi iniziano due mesi alla caccia di offerte con i saldi invernali 2020.

Da sabato 4 gennaio hanno preso il via infatti, a Torino e in Piemonte, i saldi di fine stagione, che proseguiranno per 8 settimane fino al 29 febbraio.

Un’occasione per tutti per trovare prodotti vario tipo a prezzi scontati dal 30% al 50%, ormai però minacciata dalle tante opportunità che si inseriscono durante l’anno, l’ultima quella del Black Friday, che ha portato i consumatori ad anticipare molte delle spese.

Grande attenzione per i negozi dei centri città, in primis quelli del capoluogo piemontese, ma anche ovviamente per i grandi outlet: da Torino Outlet Village, appena fuori dalla città sabauda, fino a quelli di Mondovì, Vicolungo e Serravalle Scrivia.

Come sempre attenzione ai furbetti. Nei negozi che effettuano i saldi a Torino deve essere esposta copia dell’informativa per i consumatori con le principali regole osservate per i saldi di fine stagione. In caso di violazione di tali disposizioni il consumatore potrà rivolgersi alla Polizia Municipale. È necessario ricordare anche che il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che quindi deve essere in ogni caso esposto.