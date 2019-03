Al via il 41° tour gastronomico della Val Borbera e Spinti

L’Associazione Albergatori e Ristoratori della Val Borbera e Spinti dà il via alla 41^ edizione del suo Tour Gastronomico, rassegna di piatti tipici, classici, di ricerca e rivisitati, nata nel 1978.

Sono ventuno i locali che aderiscono all’Associazione, che rappresenta un incantevole porzione di Piemonte incastonata lungo l’antica Via del Sale, ai confini con Emilia, Lombardia e Liguria. Proprio questa vicinanza con altre tradizioni permette ai turisti di godere della contaminazione reciproca di culture e di cucine.

Si parte sabato 6 aprile, con la proposta del Ristoranti Da Bruno, in frazione San Nazzaro ad Albera Ligure e con le materie prime a chilometri zero del Ristorante Morando, a Mongiardino.

Troverete piatti che spaziano dalle frittelle di carciofi ai pansotti, dalle lumache ai funghi, dal fritto misto piemontese al pesce in varie maniere, dai frutti di bosco al tiramisù alla frutta.

L’edizione primaverile si svolge nei fine settimana fino al 23 giugno, ma si riparte presto con la rassegna autunnale, in programma dal 15 settembre al 10 novembre.

Questo l’elenco dei locali aderenti, ulteriori informazioni su: www.valborberaespinti.com

1 Albergo Posta, Cabella Ligure

2 Albergo Ristorante Cacciatori, Fraz. Aie di Cosola, Cabella Ligure

3 Albergo Ristorante Capanne di Cosola, Fr Capanne di Cosola, Cabella

4 Albergo Ristorante Da Bruno, Loc San Nazzaro, Albera Ligure

5 Albergo Ristorante Morando, Mongiardino

6 Albergo Ristorante Ponte, Fr Montaldo di Cosola, Cabella Ligure

7 Albergo Ristorante Stevano, Fr. Pallavicino, Cantalupo

8 Agriturismo Maggiociondolo, Fr Dova Superiore, Cabella Ligure

9 Agriturismo Vallenostra, Mongiardino

10 Bar Italia, Cabella Ligure

11 Foresteria La Merlina, Dernice

12 Locanda Pertuso, Fr. Pertuso, Cantalupo

13 Osteria Pernice Rossa, Fr. Chiapparolo, Grondona

14 Pizzeria Pietrino, Vignole Borbera

15 Pizzeria Pub Il Patio, Cabella Ligure

16 RaviolPub, Loc. Mulino Nuovo, Borghetto Borbera

17 Ristorante Appennino, Cabella Ligure

18 Ristorante Belvedere, Loc. Pessinate, Cantalupo

19 Ristorante Il Fiorile, Borghetto Borbera

20 Ristorante Parco Mongiardino

21 Ristorante Pizzeria La Via Del Sale, Cantalupo

Fabrizio Bellone