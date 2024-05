Al via il nuovo ciclo di video-interviste “Spazio al futuro: diamo voce alla cultura d’impresa”. Inaugura Stefano Serra, presidente Gruppo AMMA Unione Industriali Torino

“Spazio al futuro: diamo voce alla cultura d’impresa” è il nuovo ciclo di video che racconta, attraverso video-interviste ai Presidenti e ai Coordinatori, l’organizzazione e le attività dei Gruppi e delle Filiere di Unione Industriali Torino, in occasione di “Torino Capitale Cultura d’Impresa 2024”.

Lo scopo è fare scoprire nei dettagli tutti i gruppi e le filiere che compongono Unione Industriali Torino, che rappresenta oggi oltre 2200 aziende del territorio torinese.

Il video inaugurale di questa nuova serie, pubblicata si canali Youtube dell’Unione Industriali Torino e Zipnews e sui rispettivi social media, è di Stefano Serra, Presidente Gruppo AMMA Aerospazio, Mobilità sostenibile, Meccatronica, Aziende impiantistiche e general contractor, Unione Industriali Torino.

Guarda la video-intervista a Stefano Serra, Presidente Gruppo AMMA Unione Industriali Torino

Manager d’azienda e imprenditore con grande esperienza internazionale nella finanza e nelle acquisizioni di imprese, Serra racconta il Gruppo AMMA Unione Industriali Torino, nato nel 1919 su volontà del Senatore Agnelli, 17° presidente del Gruppo UI con più storia alle spalle.

“Il Gruppo nacque e tutt’ora fa fede ai suoi obiettivi di mandato di fare crescere e risolvere i problemi dei suoi associati. All’avanguardia già nella prima metà del Novecento, quando sin da subito si occupò di contratto, ma anche di finanza e formazione delle risorse umane. Nel secondo dopoguerra, AMMA fu tra i primi a introdurre concetti come tempi e metodi e controllo di gestione. Oggi riunisce aziende metalmeccaniche, dall’automotive all’aerospazio, dall’elettronica ai macchinari di test, con picchi di eccellenza in Piemonte, come nel settore dei test del silicio”, racconta Serra

Il presidente del Gruppo AMMA guarda con fierezza e gioia a Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024: “Un’occasione per capitalizzare quello che siamo e rendere consapevoli tutti, guardando al futuro per costruire il nostro domani oggi, forti del nostro passato”.

